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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

ایجاد بیمارستان بیماری های خاص در رشت ضروری است

ایجاد بیمارستان بیماری های خاص در رشت ضروری است

رشت - خبرگزاری مهر: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت ایجاد بیمارستان بیماری های خاص در رشت تاکید کرد.

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان گیلان شرایط ویژه ای در خصوص بیماران خاص ازقبیل سرطانی های، هموفیلی ها، تالاسمی ها و سایر موارد دارد و نیازمند حمایت ملی است.

وی همچنین با اشاره به سرانه سلامت کشوراظهارداشت: اگر سلامت محور توسعه است باید اعتبار بیشتری برای تحول دراین حوزه تزریق شود.

نماینده مردم رشت با بیان اینکه رویکرد قانون پنجم توسعه به بخش بهداشت و درمان نگاهی متناسب با نیازمندیهاست، گفت: بخش بخش بهداشت و درمان جایگاه مهم و تاثیرگذاری در جامعه دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کمربندی کلانشهر رشت با توجه به رشد جمعیت عملا به یک خیابان اصلی تبدیل شده است، تاکید کرد: ساخت یک کمربندی جدیدی برای این شهر حیاتی است.

تامینی یادآورشد: کلانشهر رشت با مساحت 136 کیلومتر مربع بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر شمالی ایران در بین سه استان شمالی محسوب می شود، افزایش رو به رشد جمعیت، بافت قدیمی شهررشت، تولید روز افزون خودروهای ایجاب می کند که این کلانشهرهرچه سریعتر توسعه یابد و این به عزم جدی مسئولان، نمایندگان و همچنین نیازمند حمایتهای ملی و بودجه مناسب است.

کد مطلب 1252622

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