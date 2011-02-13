به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: عملیات بازسازی کتابخانه شهدای نوبهار به منظور توسعه آن آغاز شده و قرار است این کتابخانه بر اساس نیازهای مراجعه کنندگان بازسازی شود.



علی فریدونی مساحت زمین کتابخانه را دو هزار و 370 مترمربع ذکر کرد و گفت: این کتابخانه بدون درنظرگرفتن اصول اولیه یک کتابخانه ساخته شده بود و با وجود متراژ مناسب آن امکان گسترش خدمات دهی و افزایش منابع وجود نداشت.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم از بازسازی این کتابخانه در سه طبقه و با زیربنای دو هزار مترمربع خبر داد و افزود: این کتابخانه قبل از آغاز عملیات بازسازی، ظرفیت گنجایش 12 هزار نسخه کتاب را دارا بود که با بازسازی این کتابخانه، ظرفیت مخزن آن به 60 هزار جلد کتاب افزایش می‌یابد.



فریدونی رویکرد اداره کل کتابخانه‌های استان قم در بازسازی کتابخانه عمومی شهدای نوبهار را استفاده بهینه از فضای موجود جهت ارائه خدمات بهتر به مراجعان و ساکنین آن منطقه عنوان کرد و یادآور شد: با بازسازی این کتابخانه و گسترش منابع کتابخانه‌ها و فضاهای مطالعاتی ویژه خواهران و برادران انتظار می‌رود که به جامعه‌ای نزدیک به 20 هزار نفر ارائه خدمات دهد و قطعا تاثیر بسزایی در ارتقای کتابخوانی در سطح استان خواهد داشت.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات تخصیص یافته در راستای بازسازی کتابخانه شهدای نوبهار اشاره کرد و بیان داشت: برای بازسازی این کتابخانه مدت زمان 12 ماه پیش بینی شده است و میزان اعتبار اولیه این پروژه یک میلیارد و 300 میلیون ریال است.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم ابراز امیدواری کرد: کار توسعه و بازسازی کتابخانه و تجهیز آن تا زمان تعیین شده به پایان رسیده و در پایان سال 1389 به بهره برداری خواهد رسید.



گفتنی است، هم اکنون اعضای این کتابخانه با ارائه کارت عضویت می‌توانند از خدمات و منابع کتابخانه عمومی آیت الله خامنه‌ای بهره‌مند شوند.