نکوداشت سیحون و پرویز ملکی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره انتخاب نگارخانههای برتر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ساعت 30/15 روز چهارشنبه 27 بهمن ماه در در سالن VIP پردیس سینما گالری ملت برگزار میشود.
در این مراسم که با آیین نکوداشت دو نگارخانهدار خصوصی فعال و تاثیرگذار شهر تهران از جمله معصومه سیحون، موسس نگارخانه سیحون و پرویز ملکی، موسس نگارخانه هما، همراه است از نگارخانههای برتر مراکز سازمان فرهنگی
هنری شهرداری نیز تقدیر میشود.
کارشناسان مدیرت هنرهای تجسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری براساس شاخصهای ارزیابی چون ارتقاء سطح خدمات به شهروندان و تجهیزات نگارخانهها، ارتباط مطلوب و موثر با هنرمندان، تهیه بانک اطلاعات هنرمندان و کوشش در رونق بخشی اقتصاد هنر از میان 24 نگارخانه فعال این سازمان در سطح مناطق 22گانه شهر تهران، نگارخانههای برتر خود را در سال 89
معرفی میکنند.
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