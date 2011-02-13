همه چیز درباره "عجایب المخلوقات"

به گزارش خبرگزاری مهر،عنوان این نمایش که امسال دربخش مسابقه بین الملل تئاتر فجر اجرا می‌شود. از کتابی به همین نام اثر محمد ابن محمود همدانی متعلق به قرن ششم هجری گرفته شده است. کتاب قدیمی درباره موجودات عجیب و خرافه‌های آن دوران. اما از نظر اجرایی نمایشی مدرن واسترلیزه در نقض شی وارگی، مصرف گرایی و خشونت درزندگی انسانهای مدرن امروز و آسیب های رفتاری ناشی از این موارد در زندگی آنان است.

آکساسواردر این اجرا به عنوان عنصر جدا از بازیگر استفاده نمی‌شود وبا تلفیق آنها بربدن بازیگر به نقش واره هایی به صورت انتزاعی برای مخاطب نشان داده می‌شود.همچنین ایجاد روایت به وسیله فضا سازی وموقعیتهای مشترک بین اپیزودهایی که با رویکرد کلاژگونه پشت سرهم قرار گرفته اند از دیگر ویژگی های این نمایش است.

در این اجرا که دیالوگی وجود ندارد ، افکت و موزیک به همراه بدن بازیگران زبان اصلی اجرا را تشکیل می‌دهند وواکنش های انسانی از طریق اصوات به مخاطب منتقل می‌شود و با گرفتن مؤلفهای ارتباطی مانند: مکان ، زمان و روایت خطی از تماشاگر وبا تصویر سازی و استفاده ازعناصر گروتسک در فرم و محتوای اجرا،ارتباط با نا خود آگاه تماشاگر شکل می‌گیرد.

در این اجرا باهمنیشی عناصر متضاد باهم ، مانند قرار دادن موقعیت کمیک و تراژیک یا همنشینی عناصر وحشت زا با پارودیهای اغراق آمیز ،نشان دادن یک واکنش مشخص از تماشاگر سلب می‌شود. در این اجرا باتمهیداتی از طریق بدن بازیگران همچون نمایش نقص عضوها وترکیب بدن بازیگران با یکدیگر و ساختن موجودات انتزاعی در راستای فرم و محتوای نمایش عمل می‌شود.

رضا ثروتی کارگردان جوان تئاتر است که در حال حاضر او را به عنوان یکی از کارگردانان آوانگارد و نوگرای تئاترایران می شناسند. او با استفاده از تئاتر فیزیکال وتأکید مینی‌مال برژست و حرکت بازیگران به سبک منحصر به فردی برای خود در تئاتر ایران رسیده که مورد توجه علاقمندان تئاتر مدرن است.

ثروتی نخستین بار با اجرای نمایش "از پا نیافتاده " درجشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران مطرح شد و نمایش "مکبث" او که اجرایی مدرن بر اساس اثرشکسپیربود سال گذشته بسیارمورد توجه تماشاگران قرار گرفت و جایزه دوجشنواره مهم تئاتر، جشنواره تئاتر دانشگاهی و جشنواره بین المللی تئاتر فجر بیست و هشتم را از آن خود کرد. این نمایش تاکنون درکشورهای هلند و گرجستان اجرا شده است واجرا در چند کشور دیگررا هم در برنامه های آینده خود دارد.

نمایش"عجایب المخلوقات" دوشنبه 25 بهمن ماه دربخش مسابقه بیست و نهمین این جشنواره اجرا می شود. سالن این اجرا تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر است که در دو نوبت 18:30 و21 میزبان تماشاگران است.

پانته‌آ پناهی‌ها، رامین سیاردشتی، مجید بهرامی ،مرتضی اسماعیل کاشی ،علی باقری،شیما میرحمیدی، اصغر پیران، بیژن سراجی و فرزین نوبرانی بازیگران این نمایش هستند.علی نصر مدیر برنامه ریزی این نمایش است وگروه موسیقی زنده این نمایش را بامداد افشار،هادی ثابت و پدرام حاج باشی تشکیل می‌دهند، طراح گریم ماریا حاجیها ست و طراح نور و تکنیکهای اجرایی حسام نورانی .

گروه کارگردانی این نمایش را هم علی نصر ، سارا سجادی ، فرزین نوبرانی، فرناز پور شهبازو فرشید شایسته تشکیل می‌دهند. آوا کیایی عکاس نمایش است و کاملیا غزلی مسوول امور بین المل گروه است. مرتضی اتابکی هم طراحی پوستر و بروشور نمایش را انجام داده است.