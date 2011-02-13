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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

خیابانهای لاله زار و فردوسی ساماندهی می شوند

خیابانهای لاله زار و فردوسی ساماندهی می شوند

مدیر بافتهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ساماندهی محلات قدیمی شهر تهران در دست انجام است گفت: طرح ساماندهی خیابانهای لاله زار، فردوسی، پیاده راه کردن حوزه تاریخی شهر تهران و ساماندهی محور چوب فروشها از عمده ترین طرحهای در دست انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کاشف با بیان این مطلب گفت: اقدامات زیادی در خصوص بافتهای تاریخی انجام شده و طرحهای زیادی در دست تهیه است که بیشتر آن درمناطق 20، 11، 1 و 7 است تا بستر لازم فراهم شود و سال آینده شاهد بهره برداری های مناسب باشیم.

وی طرح محله عودلاجان را به عنوان یکی از مهمترین این پروژه ها دانست و افزود: طرح این محله نهایی شده است و پیش از پایان سال برای مراحل نهایی به کمیسیون ماده 5 می رود تا بر اساس آن همزمان به صورت پایلوت اجرا و بهره برداری شود.

مدیر بافتهای تاریخی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: برای طرح محله عودلاجان گاهنامه ای تولید و توزیع می شود و بر اساس آنچه که ابلاغ شده؛ طرح ها پیش از اجرا در محلات توسط کارشناسان به شهروندان محله معرفی شود تا نظرات آنان نیز دریافت و در مرحله تهیه طرح تا حد امکان اعمال شود که این کار در حال انجام است تا بعد از اعمال نظرات؛ این پروژه نهایی و به مراجع مربوطه ارائه شود.

وی با اشاره به سایر طرحهای در دست انجام تصریح کرد: طرح ساماندهی لاله زار، فردوسی، طراحی شهری محور خیابان جمهوری اسلامی،خیابان حضرت امام خمینی (ره) و ساماندهی محله رودکی، پیاده راه کردن حوزه تاریخی شهر تهران ، طرح راهبردی احیا و بهسازی محدوده تاریخی چشمه علی و همچنین طرح ساماندهی محور چوب فروش ها از دیگر طرح هایی است که عمدتا در مناطق 20، 6، 12 ، 10 و 1 قرار دارد و در حال نهایی شدن است تا در سه ماهه ابتدای سال آینده برای تصویب به کمیسیون ماده 5 ارائه شود.

کاشف افزود: بر اساس دستور شهردار تهران، سازمان نوسازی شهرتهران نیز در طرح خیابان لاله زار بعد از تصویب، نقش اجرایی و عملیاتی خواهد داشت که در این خصوص جلساتی در حال انجام است تا بعد از تصویب طرح شاهد اجرای آن در لاله زار تهران باشیم.

کد مطلب 1252627

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