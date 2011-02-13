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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

هفته سیزدهم لیگ قطر/

حریف ذوب آهن از سد الاهلی گذشت

حریف ذوب آهن از سد الاهلی گذشت

تیم فوتبال الریان، حریف ذوب آهن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر را با پیروزی برابر الاهلی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر شنبه شب دو بازی برگزار شد که طی آن تیم الریان با یک گل از سد الاهلی گذشت و تیم الوکره نیز با نتیجه 2 بریک ام صلال را از پیش رو برداشت.

در حساس‌ترین دیدار شب گذشته تیم الریان در ورزشگاه حمد الکبیر به مصاف الاهلی رفت و موفق شد میزبان خود را با یک گل شکست دهد. تک گل تیم الریان را در این بازی خارج از خانه جارالله علی المری به ثمر رساند. الریان با این پیروزی 22 امتیازی شد اما همچنان در رده ششم جدول باقی ماند.

- هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
یکشنبه - 24/11/1389
* قطر - الخور
* الخریطیات - العربی

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:
1- لخویا 32 امتیاز
2- الغرافه 28 امتیاز - حریف سپاهان
3- العربی 27 امتیاز (یک بازی کمتر)
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6- الریان 22 امتیاز - حریف ذوب آهن
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11- الخور 7 امتیاز
12- الاهلی 2 امتیاز

کد مطلب 1252628

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