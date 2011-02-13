14000 جویای کار در خراسان شمالی ثبت نام اینترنتی کردند

عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: با تدابیر دولت و رئیس جمهور، رویکرد وزارت تعاون در سال 90 بحث اشتغال است، چون جوانان به اشتغال نیاز دارند.

وی تصریح کرد: شمار موارد ایجاد اشتغال پایدار که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته باشد، با تلاشهای انجام شده از 547 مورد در ابتدای امسال به 970 مورد در حال حاضر رسیده است که امیدواریم سال آینده این رقم به دو برابر افزایش یابد.



وی افزود: در شش ماه ابتدایی امسال دوهزار و 609 شرکت تعاونی در قالب 14گرایش و سرمایه‌گذاری اولیه با اعتباری بالغ بر120میلیارد ریال با ایجاد فرصت شغلی برای 15 هزار نفر تشکیل شده است.



این مسئول با بیان اینکه 577 هزار و 343 نفر در این استان زیر پوشش شرکتهای تعاونی سهام عدالت هستند گفت: شهرستان بجنورد با تعداد 49 درصد از تعاونیها یعنی تعداد هزار و 286 تعاونی در رتبه نخست جای دارد.



مدیر کل تعاون خراسان شمالی با اشاره به اینکه تعداد 12 تعاونی مرزنشینان فعال در استان وجود دارد اذعان کرد: تعداد تعاونیهای اعتباری مختص این استان نیز 11 تعاونی اعتباری است.



وی در خصوص آمار تعاونیهای بانوان نیز گفت: 314 شرکت تعاونی در رشته‌های مختلف با تعداد هزار و 952 نفر با بیش از سه میلیارد و500 میلیون ریال سرمایه‌گذاری و با ایجاد فرصت شغلی هزار و 710 نفر تشکیل شده است.



مدیرکل تعاون خراسان شمالی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 166 شرکت تعاونی در رشته‌های مختلف با عضویت بیش ازهزار و 608 نفر و سرمایه گذاری اولیه بیش از 882 میلیون ریال ایجاد شده که برای هزار و 906 نفر فرصت بوده است.