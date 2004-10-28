بسياري از كشورها با نام مبارزه با تروريسم حقوق بشر را نقض مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اعلاميه سازمان ملل "تئو ون بوون" Theo Van Boven گزارشگر ويژه در امور شكنجه سازمان حقوق بشر در گزارش ساليانه خود به كميته فرهنگي ، انساني و اچتمائي مجمع عمومي سازمان ملل اعلام داشت بحث و گفتگوي پيشنهادي كشورها براي دفاع از شكنجه توسط دولتي كه در حال جنگ يا تهديد و يا همچنين دولتي كه بهانه بي ثباتي داخلي را دارد هرگز داراي اعتبار نيست.

بوون مي گويد در طول سال گذشته وي چندين گزارش از كشورهائي كه تلاش مي كنند تا از ممنوعيت شكنجه شانه خالي كنند بويژه كشورهائي كه در صدد جمع آوري اطلاعات از مظنونين به اعمال تروريستي هستند دريافت كرده است.

ي مي گويد : آنها در پي پياده كردن شيوه هاي غير انساني از جمله نگهداري مظنونين در شرايط بسيار بد، محروم كردن آنها از خواب براي مدت طولاني، قرار دادن كلاههاي شكنجه بر سر آنها، عريان كردن و ترساندن زندانيان از طريق استفاده از سگ مي باشند.

اين گزارش در ادامه مي افزايد نشانه ها حاكي از آن است كه شكنجه توسط سازمانها امنيتي خصوصي صورت مي پذيرد.

لازم به ذكر است كه گزارش اخير سازمان ملل عمدتاً به موارد و شيوه هائي اشاره مي كند كه بعد از 11 سپتامبر سال 2001 در زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب توسط زندانبانان آمريكا صورت گرفته است.