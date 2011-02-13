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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

کعبی در تذکری مطرح کرد؛

انتقاد از تاخیر در ارائه طرح نظام جامع انتخاباتی به مجلس

انتقاد از تاخیر در ارائه طرح نظام جامع انتخاباتی به مجلس

نماینده آبادان در تذکری آیین نامه ای از تاخیر کمیسیون شوراهای مجلس در ارائه طرح نظام جامع انتخاباتی به صحن علنی مجلس انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالله کعبی نماینده مردم آبادان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس ضمن انتقاد از تاخیر در ارائه طرح نظام جامع انتخاباتی از سوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس ماده 145 آیین نامه داخلی مجلس ، گفت: رد، مسکوت ماندن و یا تصویب یک طرح باید ظرف مدت یک ماه از سوی هیئت رئیسه تعیین شود و اکنون مدتهاست که طرح نظام جامع انتخاباتی در کمیسیون شوراها مانده است و هنوز به هیئت رئیسه و صحن علنی مجلس ارائه نشده است.

وی با اشاره به اینکه انتخابات نزدیک است و افکار عمومی بلاتکلیف مانده اند افزود: هجمه هایی نیز نسبت به این طرح آغاز شده مبنی بر اینکه این طرح غیر قابل اجراست و یا شامل هزینه های زیادی می شود.

کعبی از ابوترابی فرد خواست تا متخلفین تاخیر در ارائه این طرح به صحن علنی مجلس را معرفی کند و از کمیسیون شوراها بخواهد هر چه سریعتر این طرح را به هیئت رئیسه داده تا در صحن علنی مجلس قرائت شود.

ابوترابی فرد نیز که ریاست ادامه جلسه را بر عهده داشت گفت: ریاست کمیسیون شوراها نیز این دغدغه های شما را حس می کند و تلاش می کند تا در کوتاهترین زمان ممکن طرح را تسلیم هیئت رئیسه و صحن علنی مجلس کند . انشاءالله با این تذکر شما این موضوع شتاب بیشتری به خود می گیرد.

کد مطلب 1252632

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