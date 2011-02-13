به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه‌نامه با چیدمان ترجمان فارسی برخی آثار امام صدر، گفت‌وگوهایی با دکتر صادق طباطبایی، حجج ‌اسلام و المسلمین شیخ حسن اختری، علی حجتی کرمانی، سید محمد سجادی، استاد علی جنتی و دکتر سید علی اصغر غروی سامان داده است.

همچنین در این ویژه‌نامه، برخی یادداشت‌های دیگر، سؤال‌های زیر را مورد بحث قرار داده است: رابطه‌ امام صدر با انقلاب اسلامی ایران، رهبران آن و نیز ایرانِ زمانِ شاه چگونه بود؟ آرزوهای مهمی که امام صدر تحقق‌شان را مستلزم نقش‌آفرینی ایرانِ پس از پیروزی انقلاب می‌دانست، چه بود و تا چه اندازه محقق شد؟ اساساً امام صدر برای ایرانِ پس از پیروزی انقلاب چه نقش، جایگاه و رسالتی را در منطقه و جهان متصور بود؟



این ویژه‌نامه بر روی صفحه اول پایگاه روایت صدر به آدرس www.revayatesadr.ir قرار خواهد گرفت.