مهدی نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: افزود: زیارتی بودن و مهاجر پذیر بودن مشهد، جمعیتی حدود 900 هزار نفر را در حواشی مشهد ساکن کرده که خاستگاه بیشترین آسیبهای اجتماعی این شهر میباشد.
وی با بیان اینکه مقداری از این آسیبها در واقع سرریز معضلات اجتماعی سایر استانها و شهرهاست که به مشهد تحمیل میشود گفت: باید متناسب با رشد این آسیبها، امکانات و اعتبارات بیشتری به بهزیستی مشهد اختصاص یابد تا اقدامات پیشگیرانه یا درمانی لازم امکانپذیر باشد.
نخعی گفت: متأسفانه طیف سنی غالب مراجعه کنندگان به اورژانس اجتماعی بین 15 تا 18 سال است و بیشتر آنها را دختران تشکیل میدهند.
وی در خصوص علل افزایش آسیبهای اجتماعی استان گفت: با توجه به رشد و پیچیدگی اعتیاد و تنوع مواد روانگردان، آسیبهای زیادی ایجاد میشود و اعتیاد در رأس عوامل آسیبزای اجتماعی قرار دارد.
رئیس بهزیستی شهرستان مشهد با بیان اینکه در ماههای محرم و صفر و رمضان، جرائم و آسیبهای کمتری دیده میشود گفت: این نشانگر اهمیت مسائل فرهنگی و مذهبی در کاهش آسیبهاست بنا بر این باید در این قسمت کار بیشتری انجام شود.
وی مشکل اصلی اورژانس اجتماعی را مبحث نیروی انسانی دانست و گفت:با توجه به اینکه این نیروها استرس زیادی را تحمل میکنند و فشار زیادی از نظر کاری دارند باید حمایت بیشتری از آنها بشود تا خدمت بهتری به جامعه ارائه کنند.
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