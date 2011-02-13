حجاب و عفاف در جامعه مظلوم واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی پیش از ظهر یکشنبه درنشست هماهنگی اعضای کمیته اقتصادی حجاب و عفاف استان، افزود: برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف باید چالش های آن بررسی و راهکارهای مناسب در این بخش ارائه شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه بخش های مختلف جامعه به موضوع حجاب و عفاف خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی که در این زمینه دستورالعمل نیز دارند باید جدی تر و بیشتر به این مبحث بپردازند.

وی در ادامه، پوشش را از ضروریات عفاف دانست و تصریح کرد: مسئله حجاب و عفاف از مواردی است که همواره عده ای در صدد تقابل با آن بوده اند.

مهدوی یادآور شد: حتی در جوامع مسلمان و کشورهایی که داعیه اسلامی بودن دارند ، گاه تلاش شده تا شبهاتی را در این زمینه برای جوانان ایجاد کنند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با بیان اینکه آنها با این کار می خواهند بحث حجاب و عفاف را به زمین بزنند تاکید کرد: همه وظیفه داریم برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه تلاش کنیم.

مهدوی تاکید کرد: پوشش زمینه ای برای ایجاد عفت است و عفت نیز از ضرورت زندگی اجتماعی است.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان با بیان اینکه یکی از وظایف شرعی ما امر به معروف و نهی از منکر است گفت: وظیفه دینی حکم می کند با ناهنجاری ها درست برخورد کنیم.



نادعلی کهنسال افزود: به برکت حضرت امام(ره) و خون شهدا عزیز، وضعیت حجاب و عفاف نسبت به پیش از انقلاب ، تحول عظیمی داشته و در مقایسه با آن زمان غیر قابل وصف است اما همچنان در این بخش ، نیازمند فعالیت های فرهنگی بیشتری باید باشیم.



وی با بیان اینکه در بحث گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باید فعالیت های موثرتری از سوی دستگاههای مختلف صورت گیرد تصریح کرد: بخش بازرگانی به علت در بر گیری بخش بزرگی از بازار، اتحادیه ها و اصناف بویژه صنعت می تواند نقش اساسی راباهماهنگی دستگاههای متولی درمدیریت تولید وطراح برخی از اقلام ایفا کند.



رئیس کمیته اقتصادی حجاب و عفاف گلستان خاطرنشان کرد: سازمان بازرگانی استان نیز تلاش بسیاری داشته تا با همکاری امکن عمومی نیروی انتظامی و گمرکات، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کالاها و پوشاکی که جنبه ناهنجاری ویاقاچاق داشته را جمع آوری کند.



وی با اشاره به اینکه با ناهنجاری ها و ارائه کالاهای نامناسب از طریق اتحادیه ها و اصناف برخورد می شود گفت: مردم می توانند در کنار بحث اعلام گرانفروشی ،این ناهنجاری ها را نیز با شماره تلفن 124 گزارش کنند.



وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی در بحث پوشش یادآور شد: با کمک اتحادیه ها و مجامع امور صنفی بحث فروشگاههای حجاب را در استان پیگیری می کنیم.



رئیس سازمان بازرگانی گلستان همچنین برگزاری کلاس های آموزشی برای اصناف و نیز اختصاص غرفه حجاب و عفاف در نمایشگاههای مختلف پاییزه و بهاره را از دیگر فعالیت های سازمان بازرگانی استان برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف دانست و گفت: تبیین دستورات دینی در بحث حجاب، ارائه مدل ها و پوشش های مناسب برای عرضه به مردم، فرهنگ سازی و حساس سازی جامعه ، در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف موثر است.