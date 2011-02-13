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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

در صحن مجلس انجام شد؛

تصویب دو فوریت طرح حمایت از کشته شدگان توسط گروه های ضد انقلاب

تصویب دو فوریت طرح حمایت از کشته شدگان توسط گروه های ضد انقلاب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح حمایت از افرادی که توسط گروه های ضد انقلاب و منحرفان اعتقادی، اسیر، کشته و یا معلول شده اند را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 179 رای موافق، 5 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر، دو فوریت طرح حمایت از افرادی که توسط گروه های ضد انقلاب و منحرفان اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول شدند را تصویب کردند.

شهریاری یکی از نمایندگان طراح این طرح دو فوریتی با اشاره به برخی شرارت هایی که از سوی گروهک های ضد انقلاب انجام شده است گفت: در چند ماه گذشته بسیاری از خانواده های مجروحان توسط گروه های ضد انقلاب با وزیر کشور صحبت کردند و خواسته اند تا مشکلاتشان را حل کنند. به این منظور نیز ما می خواهیم برای حمایت از خانواده های صدمه دیده از سوی این گروهک ها، نمایندگان مجلس به دو فوریت این طرح رای بدهند.

کد مطلب 1252639

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