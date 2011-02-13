نمایشگاه آثار هنری جیمز فرانکو در حاشیه جشنواره برلین افتتاح شد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر فرانکو که برای نقش آفرینی در فیلم " 127 ساعت" ساخته دنی بویل نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شده از مهمانان ویژه جشنواره برلین نیز محسوب میشود.
او که مجری مراسم امسال جایزه اسکار نیز هست شنبه شب هنگام اففتاح نمایشگاه آثار هنری خود گفت : مدت هاست که آخر هفتهها را در لس آنجلس و به فیلمبرداری بخشهایی از برنامههای ضبط شده مراسم اسکار میگذرانم و این نخستین آخر هفتهای است که به کار مشغول نیستم.
فرانکو سال گذشته مجموعهای از عکسها ، فیلمهای کوتاه و چیدمانهای خود را در نیویورک به نمایش گذاشت.مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنری فرانکو با حضور مهمانان ویژه جشنواره و مردم شهر برلین برگزار شد.
فرانکو که فردا برای انجام آخرین تمرینهای پیش از برگزاری مراسم اسکار به لس آنجلس سفر میکند در این باره گفت : باورم نمیشد که نمایشگاه آثارم مخاطبانی از همه طیف های سنی را به خود جلب کند.
این نمایشگاه که " کتاب خطرناک و چهار پسر " نام دارد تا روز 23 آوریل در برلین ادامه خواهد داشت.جیمز فرانکو و آن هاتاوی مجریان مراسم هشتادو سومین دوره جوایز اسکار که روز 27 فوریه برگزار میشود خواهند بود.
جیمز فرانکو بازیگر آمریکایی نخستین نمایشگاه آثار هنری خود را در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم برلین برگزار میکند.
به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر فرانکو که برای نقش آفرینی در فیلم " 127 ساعت" ساخته دنی بویل نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شده از مهمانان ویژه جشنواره برلین نیز محسوب میشود.
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