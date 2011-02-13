به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مراسم تودیع و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت معلم پیش از ظهر یکشنبه با حضور حجت الاسلام علیرضا مستشاری معاون امور دفاتر، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها، حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایمانی امام جمعه فردیس و استاد دانشگاه تربیت معلم، نمایندگان استاندار البرز، حجازی­زاده سرپرست دانشگاه، و سایر مسئولین و کارکنان دانشگاه تربیت معلم در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی پردیس کرج دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.

حجازی زاده سرپرست دانشگاه ضمن عرض خیرمقدم به حضار افزود: بر خود می­بالیم در این مکان مقدس با همه مشکلات در کنار هم برای تعالی و رشد دانشگاه تلاش می کنیم و امید که در مسیر بالندگی و پویایی حرکت نماییم. از حجت الاسلام مبشری بابت زحمات زیادی که متقبل شدند تشکر کرد.

در ادامه حجت الاسلام علیرضا مستشاری، معاون امور دفاتر، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها گفت: تعلق نداشتن به دنیا از نعمات بزرگی است و هر چه تعلق کمتر باشد راحت­تر زندگی می­کنیم و باید به دنبال وظیفه، تکلیف و مقدرات الهی باشیم.

حجت الاسلام محمدتقی مبشری مسئول سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن گرامیداشت سی و سومین بهار آزادی گفت: امام راحل فرمودند: "انقلاب ما انفجار نور بود" و اینک طلیعه نور را در کشورهای منطقه می­بینیم و اینکه آن پیر سفر کرده از صدور انقلاب به کشورهای منطقه و جهان فرموده­بود که این امر با گذشت کمی بیش از سی سال، در سایه تقوا، ایمان و صبر حاصل شده است.

در پایان مراسم حجت الاسلام صادق رزاقی مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با ذکر این نکته که مهمترین وظیفه ما در بخش زندگی فرهنگی فراهم کردن بستر مساعد برای رشد و ترقی افکار ناب و خالص جوانان این مرز وبوم است بدون اینکه آسیب و خللی در فکر آنها ایجاد شود.

رزاقی تأکید کرد: این امور باید با وفق و مدارا و نرمی در کنار یکدیگر به اهداف برسیم.

در پایان این مراسم از خدمات حجت الاسلام محمدتقی مبشری تقدیر و تشکر شد.