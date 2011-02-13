تنها آقامحمدیان و شورجه به من کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "آسمان هشتم" با حضور حسن نجفی نویسنده و کارگردان، جمال شورجه تهیه‌کننده، محمد کاسبی بازیگر، ستار اورکی آهنگساز، مهدی مددکار مدیرتولید، حسن ایوبی تدوینگر و حسین سلطان محمدی مجری نشست شنبه 23 بهمن‌ماه در سالن کنفرانس برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست نجفی کارگردان این فیلم گفت: برای ساخت این فیلم چهار سال در راهروهای ساختمانی راه می‌رفتم که شعار دینداری می‌دادند اما برای ساخت "آسمان هشتم" اقدامی نمی‌کردند و تنها آقای آقامحمدیان و شورجه به من کمک کردند.

در ادامه شورجه به دلایل همکاری خود با این پروژه اشاره کرد و افزود: زمانی که فیلمنامه را خواندم و انرژی آقای نجفی را دیدم با توجه به سابقه طولانی که وی در سینمای حرفه‌ای ایران دارد احساس کردم جایش خالی است، بنابراین با وی دست همکاری دادم. البته شفیع آقامحمدیان و مرکز گسترش در سرمایه‌گذاری این پروژه ما را یاری کردند. این در حالی است که به ارگان‌های زیادی برای دریافت بودجه مراجعه کردیم اما متاسفانه هیچ یک همکاری نکردند.

نجفی با تاکید بر این که من شاگرد مجید مجیدی و مجتبی راعی هستم گفت: در بسیاری لحظات حسی و مذهبی فیلم‌های آنها حضور داشته‌ام، فکر می‌کنم عنایت امام رضا (ع) به این اثر بسیار بود.علت این که مشهد را برای ساخت "آسمان هشتم" انتخاب کردم این است که یکی از خاطره‌انگیزترین عکس‌های خانوادگی‌ام را در مشهد و حرم امام رضا (ع) دارم.

وی به دلایل انتخاب زبان آذری برای بازیگران فیلمش اشاره کرد و گفت: بیشتر خادمان حرم امام رضا (ع) آذری‌زبان هستند و مشهد تنها متعلق به مشهدی‌ها نیست، متاسفانه همجواری عادت را به همراه می‌آورد ضمن آن که من عاشق زبان مادری خود هستم.

کاسبی گفت: من تا اولین پلان یک فیلم را بازی نکنم چندان آن را جدی نمی‌گیرم، اما زمانی که فیلمبرداری شروع می‌شود خودم را کاملا در اختیار آن قرار می‌دهم. علت آن است که شدیدا به کار گروهی معتقدم، به طور مثال چند سال پیش حوزه هنری را به همراه دوستانم آقای مجیدی، هنرمند و مرحوم ملاقلی‌پور تاسیس کردیم.

اورکی آهنگساز با بیان این که امسال چند فیلم در جشنواره دارد عنوان کرد: "آسمان هشتم" چهارمین اثری است که آهنگسازی آن را برعهده داشته‌ام و فردا فیلم سینمایی "ندارها" به نمایش گذاشته خواهد شد که ساخت موسیقی آن را نیز من برعهده داشتم.

وی با بیان این که نوشته اولیه موسیقی با فرم درام و کاملا شخصی بود، گفت: طی مشورتی که با عوامل از جمله آقای شورجه ونجفی انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که موسیقی ملودیک نباشد زیرا داستان و تدوین فیلم کمی تغییر کرد و در نهایت موسیقی مجبور به تغییر شد.

نجفی در این باره تاکید کرد: معتقدم بعضی از لحظات زندگی ما نیاز به هیچ ملودی ندارد چرا که خود آن لحظه و اتفاق سرشار از ریتم و آهنگ است و البته به نظرم یکی از زیباترین لحظات فیلم رابطه عاطفی دختر با کبوتر است.

همچنین ایوبی تدوین‌گر با بیان اینکه فیلمنامه "آسمان هشتم" را چهار سال قبل خواندم بیان کرد: این اثر روایت کلاسیک و تداومی دارد و قبل از این که کار کلید بخورد احساس کردم داستان به دو نیمه تقسیم می‌شود اما زمان تدوین نسخه اولیه احساس کردم این اثر به دلیل جریان دینی حاکم در آن در لبه تیغ قرار دارد.

همچنین مددکار مدیر تولید اظهارکرد: دوستان مرکز گسترش قدم به قدم با ما همکاری می‌کردند، به همین دلیل احساس نمی‌کردم مشکلی وجود دارد و البته باید بگویم دستمزد بازیگران خارجی از بازیگران خودمان بسیار پائین‌تر است.

همچنین شورجه با تاکید بر این که برای ساخت فیلم فرامرزی نیاز به داشتن فیلمنامه و مناسبات دقیق و درست است، گفت: موضوع این فیلم فرامرزی است زیرا برای تمام فرهنگ‌ها، ادیان و تفکرها قابل قبول است و به نظرم موارد فوق در هر دو فیلم "33 روز" و "آسمان هشتم" رعایت شده است.

آقامحمدیان رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و سرمایه‌گذار فیلم "آسمان هشتم" که در سالن نشست حضور داشت، طی صحبت‎های کوتاهی عنوان کرد: با توجه به حضور بازیگران آذربایجانی می‌توان گفت سازندگان فیلم نگاه و هدف فرامرزی داشته‌اند.

وی ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که ارتباط فرهنگی و فعالی با کشورهای همسایه خود داشته باشیم. ضمن آن که معتقدم در حال تجربه کردن هستیم و البته تجربه کردن تنها به معنای همکاری کردن با کارگردان‌های فیلم اولی نیست زیرا گاهی فیلمسازان قدیمی سوژه‌های جدیدی را پیشنهاد می‌کنند که خود یک تجربه جدید محسوب می‌شود.

در حاشیه این جلسه محمد کاسبی نسبت به جمعیت محدود خبرنگاران در سالن برای پوشش این نشست انتقاد کرد.

