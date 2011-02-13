فعالیت گسترده عراق برای بهره برداری از میدانهای نفتی مشترک در مرز ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، میدانهای نفتی مشترک بین ایران و عراق که از دیرباز یکی از مهمترین مسائل بین المللی بوده، در حال حاضر چندین پروژه برای بهره بردای از میدانهای نفتی مشترک از جمله آذر و چنگوله توسط کشورمان در دست اقدام است، ولی عراق در حال حاضر با فعالیت گسترده اکتشفات سعی بر بهره برداری از میدانهای نفتی مشترک در مرز ایلام دارد.

به نظر می رسد سرعت کشور عراق برای بهره برداری از میدانهای نفتی مشترک بیشتر از پروژه های کشور ما باشد و لزوم حجم سرمایه گذاری توسط وزات نفت در این منطقه را دوچندان کرده است.

استان ایلام دارای 11 درصد ذخایر گاز و شش درصد ذخایر نفت کشور است و در این استان روزانه 135 هزار بشکه نفت تولید و به دلیل نبود پالایشگاه نفت، به خوزستان ارسال می شود و در آنجا پالایش می شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس در این ارتباط گفت: وزارت نفت سرمایه گذاری متناسب با حجم منابع مشترک نفت و گاز در مرز ایلام را انجام نداده ولی متاسفانه عراق با استفاده از شرکتهای خارجی در سطح گسترده ای عملیات اکتشاف و بهره برداری را از منابع مشترک شروع کرده است.

شاپور پولادی افزود: استان ایلام با دارا بودن 11 درصد از منابع گازی و 6 درصد از منابع نفتی بعنوان سومین استان کشور ، هنوز از طرف مسئولان ناشناخته است که باید توجه و سرمایه گذاری بیشتری انجام شود.

وی افزود: مدیریت نفت و گاز ایلام مستقل نیست در حالی که از 170 هزار بشکه نفت غرب کشور 135 هزار بشکه از منابع نفتی ایلام است.

پولادی خاطرنشان کرد: میدانهای نفتی آذر و چنگوله در نوارمرزی شهرستان مهران استان ایلام با ظرفیت پیش بینی شده هفت میلیارد بشکه نفت ، حفاری چاه های آن توسط شرکتهای خارجی آغاز شد است. با بهره برداری زود هنگام از این دو میدان نفتی روزانه 20 هزار بشکه نفت و 90 میلیون فوت متر مکعب گاز استخراج خواهد شد.

وی یادآور شد: در گذشته بخشهایی از اراضی طرح توسعه میدانهای نفتی آذر و چنگوله به مین و مواد منفجره آلوده بود که به صورت کامل پاکسازی شده است.

به گفته مجری طرح نفتی بلوک اناران (آذر و چنگوله)، این میدان نفتی که مشترک دو کشور ایران وعراق است، قابلیت تولید دو میلیارد و دویست میلیون بشکه نفت در جا را دارد.

غلامحسین زورمند، با بیان اینکه "میدان نفتی آذر مهران، روزانه قابلیت تولید 65 هزار بشکه نفت دارد"، افزود: در این میدان نفتی، همچنین روزانه 60 میلیون تا 90 میلیون فوت مکعب گاز استخراج می شود.

مجری طرح نفتی بلوک اناران، با اشاره به طرح توسعه میدان جدید نفتی چنگوله مهران گفت: در این میدان مستقل نفتی که توان تولید سه میلیارد و 600 میلیون بشکه نفت درجا و 65 هزار بشکه نفت در روز را دارد، 17 حلقه چاه حفر خواهد شد.

زورمند، مقدار سرمایه گذاری میدان نفتی آذر و چنگوله مهران را یک و نیم میلیارد دلار از محل منابع داخلی اعلام کرد و گفت: در اجرای این طرح که به دست متخصصان داخلی کشورمان آغاز شده، در صورت تمایل از همکاری سرمایه گذاران خارجی نیز استقبال می شود.

مجری طرح نفتی بلوک اناران، به اشتغالزایی طرح میدان نفتی آذر مهران اشاره کرد و گفت: از اواخر امسال، هزار نفر نیروی متخصص و کارگری در اجرای این طرح، به کار گرفته می شوند.

پاکسازی منطقه ازبقایای مواد منفجره جنگ تحمیلی وهمچنین ساخت جاده های دسترسی، حفاری چاههای نفتی،ساخت تاسیسات واحد بهره برداری و خطوط لوله های انتقال نفت، از جمله مراحل اجرایی طرح توسعه میدان جدید نفتی آذر بیان شده است.