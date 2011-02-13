به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت میزبانی ایران برای نهایی کردن شهر محل برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی مردان آسیا یکی از محورهایی است که توسط درخشنده در اجلاس سالیانه کمیته مسابقات AVC مطرح خواهد شد.

کنفدراسیون والیبال آسیا با در نظر گرفتن میزبانی تهران، با برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی مردان آسیا در کشورمان موافقت کرده است. این در حالی است که ارومیه و تبریز نیز به طور جدی پیگیر کسب امتیاز میزبانی این رقابت‎ها هستند. به همین دلیل قرار است دبیر فدراسیون والیبال کشورمان در اجلاس چین این موضوع را مطرح کند تا در صورت موافقت AVC مسابقات در شهری غیر از تهران برگزار شود.

دبیر فدراسیون والیبال و عضو کمیته مسابقات AVC به منظور شرکت در اجلاس سالیانه این کمیته امشب عازم چین می‌شود. اجلاس سالیانه کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. درخشنده شنبه هفته آینده به ایران بازمی‌گردد.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا طی روزهای 3 تا 11 مهرماه در کشورمان برگزار خواهد شد.