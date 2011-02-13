برگزاری جشنواره غذای روستایی در روستای کندوان

به گزارش خبرنگار مهر در اسکو، یونس فاتح پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری جشنواره غذای روستایی در مسیر کندوان در ایام نوروز خبر داد و گفت: به منظور معرفی قابلیت های گردشگری و صنایع دستی روستاهای شهرستان با ایجاد 20 غرفه در مسیر روستای تاریخی کندوان و اختصاص آنها برای هر روستا نسبت به فراهم آوردن امکان افزایش و جذب گردشگر اقدام خواهیم کرد .

وی افزود: ایجاد امکانات لازم برای اسکان چندین روزه گردشگر در شهرستان و فراهم آوردن نقاط جذاب و دیدنی از هدفگزاری های اصلی کارگروه میراث فرهنگی شهرستان به شمار رفته و نو گرایی و ایجاد خدمات خلاقانه برای گردشگران از سوی اعضای ستاد تسهیلات نوروزی در حال انجام است.

فاتح از پیشرفت فیزیکی پروژه ایجاد روستای جدید در پائین دست کندوان ابراز خرسندی کرده و گفت : در جهت انتقال ساکنان بافت های جدید روستای کندوان به محل روستای جدید ، کلیه اقدامات به سرعت در حال انجام بوده و تمامی امکانات رفاهی و بهداشتی برای ساکنین جدید در نظر گرفته شده تا با انتقال آنها به محل جدید و تخریب بافت های جدید در محدوده تاریخی کندوان، شاهد نمایان شدن بافت قدیمی و زیبای خانه های صخره ای در این روستا باشیم.

فرماندار اسکو با اشاره به وجود نزدیک به 50 اثر تاریخی و فرهنگی در شهرستان اسکو بر لزوم حفظ و حراست از آنها تاکید کرد و افزود: برای جلوگیری از ایجاد صدمه به این بافت های تاریخی و فرهنگی کلیه دستگاه های خدمت رسان شهرستان مجاب به رعایت حریم آثار تاریخی بوده و بدون مجوز میراث فرهنگی شهرستان مجاز به فعالیت در محدوده آن ها نیست.

رئیس ستاد دائمی تسهیلات نوروزی شهرستان اسکو از برگزاری همایش "هفته فرهنگی شهرستان اسکو" در فرهنگسرای انقلاب تهران خبر داد و گفت: با امضاء تفاهم نامه انجام گرفته میان فرهنگسرای انقلاب تهران و فرمانداری شهرستان اسکو این همایش در تابستان سال آینده در محل همایش های فرهنگسرای انقلاب تهران برگزار و به منظور معرفی قابلیت های فرهنگی و هنری و صنایع دستی شهرستان اسکو نمایشگاهی نیز در کنار این همایش ایجاد و ضمن تجلیل از نخبگان منطقه ،مبادلات فرهنگی نیز صورت خواهد گرفت.