نمایشگاه و کارگاه آموزشی جهان در شب برگزار می شود

قاضی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژه TWAN اشاره کرد و افزود: این پروژه با عنوان (The Word At night) در سال جهانی نجوم به انجمن بین المللی نجوم پیشنهاد شد که به تصویب این انجمن رسید.

وی با بیان اینکه این پروژه پس از سال جهانی نجوم در کشورهای مختلف برگزار می شود، افزود: در این پروژه منجمان درصدد هستند تا آسمان شب را در پس زمینه آثار تاریخی به تصویر بکشانند تا از طریق آسمان هویت تاریخی کشورها به تصویر کشیده شود.

دبیر انجمن نجوم آیاز، ادامه داد: با توجه به برگزاری موفقیت آمیز کارگاه ­ها و نمایشگاه های عکس این پروژه در 25 کشور جهان از جمله ایران، از سوی انجمن نجوم آیاز نمایشگاه و کارگاه آموزش عکاسی TWAN در تبریز برگزار می شود.



وی با اشاره به جزئیات این برنامه، اظهار داشت: روز 6 اسفندماه کارگاه یک روزه آموزش عکاسی از آسمان شب برگزار خواهد شد و پس از آن نمایشگاه جهان در شب افتتاح خواهد شد که به مدت یک هفته ادامه دارد.

طباطبایی با تاکید بر اینکه این کارگاه یک روزه با همکاری پژوهشسرای آذربایجان و با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار می شود، یاداور شد: این کارگاه و نمایشگاه با هدف ترویج نجوم و ارتقای سطح معلومات عکاسان آسمان شب و آشنا کردن دیگر منجمان آماتور برای شروع عکاسی نجومی، برگزار می شود.