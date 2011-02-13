به گزارش خبرگزاری مهر ، احسان ریاضی اصفهانی که پیش از این نیز حضور در داوری بین المللی UN WSIS Award را در سال 88 در دهلی نو تجربه کرده بود، با توجه به داوری موفق و با اتفاق آرای هیئت مدیره WSA جهانی، برای بار دوم از سوی دفتر جهانی WSA در اتریش، به عنوان یکی از اعضای WSA Grand Jury سال 2011-2010 انتخاب شد.

وی در داوری جهانی WSA که امسال از هفتم تا چهاردهم آوریل برای انتخاب برترین دستاوردهای رایانه ای جهان در هنگ کنگ برگزار می شود همراه با داورانی از سراسر جهان از جمله نمایندگان سازمان ملل و بانک جهانی به داوری و انتخاب برترین آثار جهان خواهد پرداخت.

این کارشناس فناوری اطلاعات همچنین در کنفرانس بین المللی محتوای الکترونیکی که در فروردین ماه سال آینده در هنگ کنگ برگزار می شود نیز درباره محتوای الکترونیکی در ایران به سخنرانی خواهد پرداخت و وضعیت توسعه ICT در ایران، چالشها و دستاوردها ی کشورمان را بازگو می کند.