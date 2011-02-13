استان یزد ایستگاه بعدی نمایشگاه عکس "مختارنامه"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، زمان برپایی این نمایشگاه که از 18 بهمن در تالار فخرالدین اسعد گرگانی استان گلستان برپا شده، به دلیل استقبال کم نظیر شهروندان گرگانی تا 28 بهمن تمدید شده است.

این نمایشگاه که به کوشش مسعود پاکدل عکاس مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" برپا شده، پیش از این به مدت 36 روز در تالار وحدت در معرض دید عموم قرار گرفت و با استقبال گسترده بازدید کنندگان و هنرمندان مواجه شد.

ایستگاه بعدی این نمایشگاه استان یزد است که از اول اسفند میزبان عکس های "مختارنامه" می‌شود. نمایشگاه عکس "مختارنامه" شامل 72 تابلو عکس است که از میان 70 هزار عکس که طی 9 سال تولید این مجموعه گرفته شده، انتخاب شده است.

