دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوزه های آزمون امسال از 34 به 18 حوزه کاهش یافته است که این تغییر در راستای امنیت بیشتر آزمون است و داوطلبان نیز در زمان انتخاب محل حوزه امتحانی به این موضوع توجه کرده اند و از مکان آزمون خود مطلع هستند.

آزمون‌ کتبی‌ پنجشنبه‌ 28 بهمن؛ اعلام کلید اولیه جمعه 29 بهمن

وی اضافه کرد: آزمون‌ کتبی‌ رأس‌ ساعت‌ 9 صبح‌ روز پنجشنبه‌ 28 بهمن به طور همزمان‌ در 19 دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ برگزار می‌شود کلید اولیه آزمون نیز بعدازظهر روز جمعه 29 بهمن بر روی سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت.

ضیایی یادآور شد: آزمون در دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی اردبیل، مشهد، زاهدان، ارومیه‌، مازندران، اصفهان، شهیدصدوقی یزد، اهواز، شهر تهران، همدان، شیراز، تبریز، گیلان، بندرعباس، کرمانشاه، کرمان، لرستان، بوشهر برگزار خواهد شد.

تعداد سئوالات آزمون‌ 200 سئوال تستی‌ چهار گزینه‌ای‌

وی درباره نمره‌دهی‌ آزمون‌ دستیاری در این دوره گفت: تعداد سئوالات آزمون‌ 200 سئوال تستی‌ چهار گزینه‌ای‌ است که دو سئوال به منابع درس اخلاق پزشکی تعلق دارد. برای‌ هر سئوال باید تنها یک‌ گزینه‌ که‌ در میان‌ گزینه‌های‌ ارائه‌ شده‌ بهترین‌ پاسخ‌ ممکن‌ است‌ انتخاب‌ شود و به‌ هر سئوال با پاسخ‌ صحیح‌ 3 نمره‌ مثبت‌ و هر سئوال با پاسخ‌ اشتباه‌ یک‌ نمره‌ منفی‌ تعلق‌ می‌گیرد. البته به سئوالات‌ بدون‌ پاسخ‌ نمره‌ای‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار داشت: به‌ هر سئوال که‌ بیش‌ از یک‌ گزینه‌ پاسخ‌ داده‌ شده‌ باشد یک‌ نمره‌ منفی‌ تعلق‌ می‌گیرد و روش‌ آزمون‌ و نمره‌دهی‌ براساس‌ مقررات‌ کلی‌ آزمون‌ها است.

وی درباره رسیدگی به اعتراضات سئوالات تاکید کرد: اعتراضات تنها به صورت اینترنتی و در فرم های مربوطه قابل پذیرش است و برای این دوره از آزمون داوطلبان می توانند پس از اعلام کلید آزمون حداکثر تا ساعت 23 روز دوشنبه سوم اسفند ماه 89 نسبت به ارسال اعتراض به سئوالات آزمون تنها از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir اقدام کنند.

توزیع کارت آزمون دوره سی و هشتم دستیاری پزشکی از روز دوشنبه 25 بهمن

ضیایی درباره دریافت کارت آزمون سی و هشتم گفت: داوطلبان برای دریافت کارت آزمون دوره سی و هشتم دستیاری پزشکی می توانند از روز دوشنبه 25 بهمن با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir از کارت آزمون خود پرینت دریافت کنند. کارت ورود به جلسه تنها از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است و هیچ مرجع دیگری برای صدور کارت آزمون دستیاری تعیین نشده است.

سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی روز پنجشنبه 28 بهمن ماه 89 برگزار می شود و بیش از 15 هزار داوطلب در 18 حوزه امتحانی و در 26 رشته با یکدیگر به رقابت می پردازند.