قانون ایجاد سه منطقه ویژه اقتصادی در استانهای گیلان و آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه،آستارا و سهلان که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کند.

بر اساس این قانون، مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 اداره می‌شود.