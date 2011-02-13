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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

از سوی احمدی نژاد ابلاغ شد؛

قانون ایجاد سه منطقه ویژه اقتصادی در استانهای گیلان و آذربایجان شرقی

قانون ایجاد سه منطقه ویژه اقتصادی در استانهای گیلان و آذربایجان شرقی

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت می تواند در استانهای آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه،آستارا و سهلان که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود در استانهای آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کند.

بر اساس این قانون، مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 اداره می‌شود.

کد مطلب 1252658

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