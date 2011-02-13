به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو در سفر اخیر خود به کره جنوبی با یک مربی کره ای برای هدایت تیم ملی بانوان به توافق رسید. "جونگ یونگ جانگ" مربی کره ای که دارای مدال طلای یونیورسیاد، مدال نقره مسابقات جهانی و عضو تیم بانوان کشورش بوده روز جمعه برای حضور در تمرینات تیم ملی ایران وارد تهران شد.
تمرینات تیم ملی تکواندو نیز از روز شنبه آغاز شد. پس از برگزاری مسابقات انتخابی 30 تکواندوکار در نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم بانوان حضور دارند که عصر روز گذشته در مجموعه ورزشی آزادی زیر نظرمربی کره ای اولین تمرین خود را انجام دادند .
دینا پوریونس، سیده فاطمه نعمتی، سیده مریم رستمی، نگین عباس زاده، مریم تقی زاده، سیده محدثه موسوی، مهین اسماعیل نژاد، پریسا قربانی، نیلوفرشمس، عاطفه نیک آبادی ، سولماز تیموری، سیده مریم میساقی ، سمانه رضایی ، شیرین فرخ پور ، مرجان تاتلاری ، زهرا مظفری، نرگس باقری ، فرزانه صاحبی ، فاطمه روحانی، سهیلا سیاحی ، پریسا کیانپور، نیره رستمی، الهام اسفندیاری، نفیسه مخلصی ، اکرم خدابنده لو ، سارا خوش جمال فکری ، سمانه شش پری ، راحله آسمانی ، سوسن حاجی پور و پریسا فرشیدی نفراتی هستند که هم اکنون در اردو حضور دارند. تیم تکواندو خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان (اردیبهشت ماه- کره جنوبی) آماده می کند.
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