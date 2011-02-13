به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو در سفر اخیر خود به کره جنوبی با یک مربی کره ای برای هدایت تیم ملی بانوان به توافق رسید. "جونگ یونگ جانگ" مربی کره ای که دارای مدال طلای یونیورسیاد، مدال نقره مسابقات جهانی و عضو تیم بانوان کشورش بوده روز جمعه برای حضور در تمرینات تیم ملی ایران وارد تهران شد.

تمرینات تیم ملی تکواندو نیز از روز شنبه آغاز شد. پس از برگزاری مسابقات انتخابی 30 تکواندوکار در نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم بانوان حضور دارند که عصر روز گذشته در مجموعه ورزشی آزادی زیر نظرمربی کره ای اولین تمرین خود را انجام دادند .