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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

کولام مک‌کان در کالج کاتاوبا سخنرانی می‌کند

کولام مک‌کان در کالج کاتاوبا سخنرانی می‌کند

کولام مک‌کان نویسنده مطرح ایرلندی و برنده جایزه کتاب ملی سال 2009 در بیست و پنجمین سمپوزیوم سالانه "برادی" پنجشنبه سوم مارس (12 اسفند) در کالج کاتاوبا سخنرانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سالیبری پست، وی که با رمان "بگذارید جهان بچرخد" به شهرت و محبوبیت دست یافته است در این جلسه از آثار خود و جهان داستانهایش سخن خواهد گفت.

این سخنرانی با مراسم امضای کتاب و همچنین جلسه تخصصی پرسش و پاسخ همراه خواهد بود.

کولام مک‌کان متولد 1965 کار خود را با خبرنگاری برای رسانه‌های ایرلند آغاز کرد وی سپس به آمریکا آمد و مدتی را در تور دوچرخه‌سواری در سراسر آمریکا گذراند. وی همچنین مددیار اجتماعی نوجوانان بزهکار در تگزاس بود تا اینکه سرانجام کار نوشتن را جدی گرفت و آثار مطرحی خلق کرد.

آثار وی هم‌اکنون به 30 زبان در دنیا منتشر شده و جوایز متعددی را از آن او کرده است که از آن جمله می‌توان به عنوان "بهترین و درخشان‌ترین" رمان‌نویس جوان در سال 2003 از سوی مجله اسکویر ، جایزه رونی، جایزه پوشکارت و جایزه ادبی شاهزاده موناکو اشاره کرد.

برخی از  آثار مک‌کان عبارتند از زولی، رقصنده، این سوی روشنایی و هرچیزی توی این کشور لازم است.
 

کد مطلب 1252660

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