به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سالیبری پست، وی که با رمان "بگذارید جهان بچرخد" به شهرت و محبوبیت دست یافته است در این جلسه از آثار خود و جهان داستانهایش سخن خواهد گفت.
این سخنرانی با مراسم امضای کتاب و همچنین جلسه تخصصی پرسش و پاسخ همراه خواهد بود.
کولام مککان متولد 1965 کار خود را با خبرنگاری برای رسانههای ایرلند آغاز کرد وی سپس به آمریکا آمد و مدتی را در تور دوچرخهسواری در سراسر آمریکا گذراند. وی همچنین مددیار اجتماعی نوجوانان بزهکار در تگزاس بود تا اینکه سرانجام کار نوشتن را جدی گرفت و آثار مطرحی خلق کرد.
آثار وی هماکنون به 30 زبان در دنیا منتشر شده و جوایز متعددی را از آن او کرده است که از آن جمله میتوان به عنوان "بهترین و درخشانترین" رماننویس جوان در سال 2003 از سوی مجله اسکویر ، جایزه رونی، جایزه پوشکارت و جایزه ادبی شاهزاده موناکو اشاره کرد.
برخی از آثار مککان عبارتند از زولی، رقصنده، این سوی روشنایی و هرچیزی توی این کشور لازم است.
نظر شما