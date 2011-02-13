رودخانه قره سو در گلستان لایروبی شد

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: لایروبی و ساماندهی رودخانه قره‌سو با هدف کاهش خسارات ناشی از سیل اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: همزمان با دهه فجر شش پروژه شرکت آب منطقه‌ای گلستان در شهرستان گرگان به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: پوشش بتنی کانال سیدمیران، کلو،سدن، پوشش بتنی کانال انتقال آب آبندان شاهکوه سفلی، مرمت، بازسازی و تعمیر سد و شبکه کوثر، تعمیر و نگهداری سد مخزنی قرن‌آباد، آبرسانی به گرگان از محور والش‌آباد از پروژه‌های تامین و انتقال آب است، که در ایام ا.. دهه فجر در شهرستان گرگان به بهره برداری رسید.

حیدریان بیان داشت: پرو‍ژه های قابل افتتاح شرکت آب منطقه ای، پروژه آبرسانی به گرگان از محور والش آباد با اعتباری حدود 120 میلیارد ریال بزرگترین پروژه قابل افتتاح در این ایام بود.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان گفت: با بهره برداری از این پروژه در این مرحله حدود 120 لیتر در ثانیه به شبکه آب شرب شهری گرگان اضافه خواهد شد که با تکمیل آن ظرفیت آب قابل استحصال از این پروژه به 200 لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: مهمترین اجزای این پروژه شامل حفر و تجهیز و برق رسانی شش حلقه چاه،اجرای 15 کیلومتر خط انتقال با قطعه 800 میلیمتر و پنج کیلومتر خطوط جمع آوری،احداث یک واحد مخزن جمع آوری با حجم دو هزار متر مکعب و احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ با ظرفیت انتقال آب به میزان 500 لیتر بر ثانیه به ارتفاع 155 متر است.

حیدریان بیان داشت: عملیات اجرایی این پروژه‌ها از سال 88 آغاز شده و در سالجاری مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.



وی اظهار داشت: این پروژه‌ها از محل اعتبارات استانی و با اعتباری بالغ بر 126 میلیارد و 398 میلیون ریال اجرایی شده است.