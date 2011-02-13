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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

طرح فولاد ارفع به پیشرفت 83 درصدی رسید

مدیر پروژه طرح آهن و فولاد ارفع گفت: پیشرفت این طرح تا پایان دی ماه به بیش از 83 درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کیوان آرا با بیان این مطلب افزود: تا پایان دی، پیشرفت واحد احیای مستقیم 82 درصد و واحد فولاد سازی 85 درصد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، 90 درصد بخش سیویل و 95 درصد بخش اسکلت سازی انجام شده است. کیوان آرا گفت: تلاش می کنیم زیربناهای مورد نیاز این طرح همچون آب و برق همزمان با اجرای طرح فراهم شود.
 
مدیر پروژه طرح آهن و فولاد ارفع خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری انجام شده برای این طرح،‌ 94 میلیون یورو با شرکت ایریتک و 132 میلیون یورو با شرکت ام.سی.سی است.
 
وی ادامه داد: با بهره برداری از طرح یاد شده، یکهزار نفر به طور مستقیم و حدود 5 هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال پیدا خواهند کرد.کیوان آرا با اشاره به زمان راه اندازی طرح آهن و فولاد ارفع تصریح کرد: طبق برنامه پیش بینی شده، این طرح تا پایان سال 90 راه اندازی می شود.
 
ظرفیت تولید این طرح 800 هزار تن آهن اسفنجی و 800 هزار تن شمش فولادی است.
کد مطلب 1252664

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