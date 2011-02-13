سفیر انگلیس بی خاصیت است/ امیدواری به از سرگیری روابط ایران و مصر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات مصر و در پاسخ به این سئوال که سیاست ایران در قبال دفتر حفاظت از منافع مصر چه خواهد بود، گفت: کلیه کشورهایی که با هم رابطه رسمی ندارند طبق بندی در کنوانسیون وین، در چارچوب دفاتر حافظ منافع فعالیت می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که با تحولات مصر و سقوط رژیم مبارک و تحولات اجتماعی بعدی ما هر چه سریعتر شاهد برقراری ارتباط دو ملت مصر و ایران باشیم و از مرحله حفاظت منافع عبور کنیم و به رابطه رسمی میان دو کشور بپردازیم.

وی در خصوص توطئه غربی ها و آمریکا در خصوص تحولات مصر نیز گفت: اگر غربی ها و در راس آن آمریکایی ها توان مقابله با تحولات مصر را داشتند در جهت جلوگیری از سقوط رژیم مبارک تردید نمی کردند. وقتی آمریکا به این جمع بندی می رسد که مبارک باید قدرت را ترک کند نشان از ارزیابی آنها از تحولات مصر دارد.

نماینده بروجرد تاکید کرد: تحولات مصر به نتیجه ای جز مردم سالاری نخواهد رسید زیرا اگر نظامیان حاکم شوند این متناقض با خواست مردم است و به نظر می رسد این نهضت برای وصول به خواست مردمی ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از اعطای سمتی جدید به سفیر انگلیس در ایران از سوی این دولت جویا شد، گفت: آنچه که اطلاع دارم چیزی است که از رسانه ها شنیده ام. البته ما در صورتی که سفیر انگلیس برود خوشحال می شویم زیرا حضورش خاصیتی ندارد.

بروجردی گفت: همانطور که ما پیام دادیم که با وجود سیاست های انگلیس در قبال جمهوری اسلامی که خصمانه است معنایی ندارد که سفیری در این کشور داشته باشیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: ممکن است انگلیسی ها نیز با دادن سمتی جدید به سفیرشان با این ترفند می خواهند او را از این سمت بردارند. زیرا روش های آنها ویژه است و می تواند ترفندی برای برداشتن سفیر باشد. به هر حال ما از نداشتن سفیر انگلیس در ایران استقبال می کنیم.

این نماینده مجلس در خصوص سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران گفت: ارتباطات ما با ترکیه ویژه است.

وی گفت: نقشی که دو کشور اسلامی بزرگ اسلامی و همسایه ایران و ترکیه در منطقه ایفا می کنند و همکاری های دو جانبه آنها و همچنین همکاری های اکو طبیعی است که در آستانه همکاری های مهم در منطقه با یکدیگر تبادل نظر داشته باشند.

وی تصریح کرد: جدای از رابطه خوب دو کشور مطمئنا این سفر به خاطر تحولات منطقه حائز اهمیت است.