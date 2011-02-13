به گزارش خبرنگار مهر، نمایش"آنتی آنتیگونه" به کارگردانی تینو صالحی که برداشتی آزاد از نمایشنامه"آنتی‌گونه" سوفکل است در بخش تجربه‌های نو جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر اجرا می‌شود. این نمایش کاری گروهی است که بر اساس بازی‌های ایرانی تمرین و اجرا می‌شود.

نویسنده این نمایش علی عبدالله زاده است و مهسا مهجور، مرتضی آقا حسینی، علیرضا مهران، توماج دانش بهزادی، مانیا نبی هاشمی، مسعود شاه‌کرمی، بهرام افشاری، سینا نصرالهی و دنیا محمدی بازیگران این نمایش هستند. عوامل این نمایش عبارتند از: آهنگساز : بهنام رحیمی، طراح لباس: الهام شعبانی، طراح صحنه: تینو صالحی.

"آنتی آنتیگونه" جمعه 29 بهمن ساعت 16 و 18 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.