  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

"آنتی آنتیگونه" مهمان بخش تجربه‌های نو جشنواره تئاتر فجر

"آنتی آنتیگونه" مهمان بخش تجربه‌های نو جشنواره تئاتر فجر

نمایش "آنتی آنتیگونه" به کارگردانی تینو صالحی در بخش تجربه‌های نو جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش"آنتی آنتیگونه" به کارگردانی تینو صالحی که برداشتی آزاد از نمایشنامه"آنتی‌گونه" سوفکل است در بخش تجربه‌های نو جشنواره بیست و نهم  تئاتر فجر اجرا می‌شود. این نمایش کاری گروهی است که بر اساس بازی‌های ایرانی تمرین و اجرا می‌شود.

نویسنده این نمایش علی عبدالله زاده است و مهسا مهجور، مرتضی آقا حسینی، علیرضا مهران، توماج دانش بهزادی، مانیا نبی هاشمی، مسعود شاه‌کرمی، بهرام افشاری، سینا نصرالهی و دنیا محمدی بازیگران این نمایش هستند. عوامل این نمایش عبارتند از: آهنگساز : بهنام رحیمی، طراح لباس: الهام شعبانی، طراح صحنه: تینو صالحی.

"آنتی آنتیگونه" جمعه 29 بهمن ساعت 16 و 18 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 1252669

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار