عضویت در شرکتهای هرمی جرم است/ ارسال پرونده دکتر سرابی به دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه در حاشیه افتتاح دادسرای فرهنگ و رسانه در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات وزیر بهداشت در مورد شکایت مدعیان لو رفتن سئوالات امتحانی گفت: اگر منظور ایشان متهمان در پرونده انتشار سئوالات آزمون دستیاری است که سال قبل محاکمه شده و محکوم شدند هرچند که برخی مسئولان وزارت بهداشت در مورد این احکام اعتراض داشتند ولی در مورد آزمون امسال و اینکه طراحی سئوالات لو رفته است هنوز گزارش مستندی به دادسرا ارایه نشده است و اگر گزارش شود اقدام می‌کنیم.

دادستان تهران در مورد بازداشت افرادی مانند دستگیری فرزند بهشتی گفت: دستگاه پلیس و نیروهای امنیتی بر اساس وظیفه اقدامات برخی از افراد منتسب به سران فتنه را زیر نظر داشته و آنها را دستگیر کرده‌اند که هم اکنون پرونده آنها در حال تعقیب بوده و جرم آنها امنیتی است.

دولت آبادی در مورد حضور خرابکاران در راهپیمایی 22 بهمن گفت: خوشبختانه روز 22 بهمن امسال هیچگونه حادثه‌ای در کشور رخ نداد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده ایران خودرو گفت:‌این پرونده 5 کشته و تعدادی مجروح داشت که تمامی مجروحان مرخص شدند و پرونده در حال کارشناسی است و بزودی به دادگاه ارسال می‌شود البته یک کشته در طول بررسی پرونده به کشته‌ها اضافه شد که جزو مجروحان بود.

وی افزود: رئیس دادسرای فرودگاه هم اعلام کرده که تا 10 روز آینده پرونده بررسی می‌شود ولی مشکلی که وجود دارد این است که طول درمان یکی از مجروحان زیاد است و ممکن است پرونده را تفکیک کنیم. در مورد صحت سلامت متهم هم هنوز پزشکی قانونی نظر خود را اعلام نکرده است و این یکی از نقصهای مهم پرونده است.

دولت‌آبادی در مورد اظهارات و نامه اخیر خانم نرگس محمدی همسر تقی رحمانی از فعالان حوادث بعد از انتخابات مبنی بر حمله به خانه ایشان در شرایطی که نامبرده پوششی نداشته است گفت: این ادعاهایی که در سایتها منتشر می‌شود توسط دادستانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اقدامات مناسب در صورت احراز ادعاها انجام می‌شود.

دادستان تهران در مورد انتشار تصاویری از یک دختر بدحجاب در یکی از رسانه های کشور تحت عنوان دختر میرحسین موسوی گفت: مطبوعات مکلفند در حوزه حریم خصوصی افراد ورود نکنند و این اشکال شرعی و قانونی دارد.

دولت آبادی در مورد ادعای شبکه ماهواره‌ای من و تو مبنی بر اینکه دفاترش در ایران مجوز قانونی دارد، گفت: این خبر را خودم تازه شنیدم و از وزارت ارشاد می‌خواهم در این زمینه روشنگری کند.

دادستان تهران در مورد حمله به حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در مسجدی که امام جماعتش است، گفت: هنوز گزارشی در این زمینه به دادستانی ارایه نشده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اقدامات دادستانی در برخورد با شرکتهای هرمی که سرشاخه‌های آن توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شده‌اند، گفت: برخورد با این شرکتها هر هفته به صورت ضربتی انجام می‌شود و پرونده‌ها روال قانونی خود را طی می‌کنند ولی باید خانواده‌ها توجه داشته باشند که عضویت در شرکتهای هرمی جرم است و حضور در خانه‌های تیمی مشکل ایجاد می‌کند و متاسفانه این شرکتها پولهای زیادی را از ایران خارج کرده‌اند ولی پرونده‌های تمامی اعضای شرکتهای هرمی در حال بررسی بوده و سران این شرکتها دستگیر شده‌اند و پرونده آنها بزودی به دادگاه ارجاع می‌شود.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه مطبوعات با دادسرای فرهنگ و رسانه تعامل خواهد داشت، گفت: دادسرای فرهنگ و رسانه در حوزه جرایم فرهنگی و رسانه‌ای وارد می‌شود و ارتباطی با دادگاه مطبوعات ندارد ولی برای برطرف کردن مشکلات تعامل خواهیم داشت البته در نظر داریم پس از رفع معذوریتها و چالشها تا دو سال آینده مجتمع قضائی رسیدگی به جرایم فرهنگ و رسانه با تجمیع دادگاه مطبوعات، هیئت منطقه مطبوعات و دادسرای فرهنگ و رسانه ایجاد تا هر کدام به وظایف خود براساس قانون عمل کرده ولی در یک مکان متمرکز شوند.

دادستان تهران اظهار داشت: به دلیل اهمیت رسیدگی به پرونده‌های فرهنگی و رسانه‌ای سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه بر عهده شخص دادستان تهران است.

وی همچنین از ارسال پرونده دکتر سرابی به دادگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این گفتگو نرگس محمدی خود را به جمع خبرنگاران و دادستان تهران رساند و درخواست پیگیری نامه‌اش را کرد که دادستان تهران گفت: من فکر می‌کردم که شما در بیمارستان هستید و شما نباید اینجا باشید ولی نرگس محمدی همچنان اصرار داشت تا به شکایتش رسیدگی شود و دادستان تهران گفت: شکایت شما و ادعای شما را بررسی می‌ کنم.