به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح یکشنبه در ابتدای درس خارج فقه با تبریک سالروز آغاز امامت حضرت صاحب العصر و الزمان(عج) گفت: انشاءالله همگان بتوانیم ظهور آن حضرت را درک کنیم و در سایه آن حضرت زندگی کرده و مورد عنایات و دعاهای خاصه آن حضرت باشیم.



نسیم آزادی در خاورمیانه وزیدن گرفته است



استاد برجسته حوزه در ادامه با اشاره به حوادث مصر اظهار داشت: نسیم آزادی در خاورمیانه وزیدن گرفته و کشورهای اسلامی یکی پس از دیگر از یوغ استعمار غرب رهایی پیدا می‌کنند.

وی افزود: استعمارگران برای آنکه خاورمیانه‌ تحت سلطه آن‌ها باشد نقشه کشیده بودند ولی کشورهای اسلامی یکی بعد از دیگری از چنگال آن‌ها نجات و رهایی پیدا می‌کنند.



مردم مصر بیدار باشند



این استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه با هشدار به مردم مسلمان مصر نسبت به اینکه باید بیدار باشند و فریب غربی‌ها را نخورند، افزود: امیدواریم مردم مصر بیدار باشند و فریب غربی‌ها را نخورند و راه را تا آخر ادامه بدهند و عظمت دیرینه اسلام در این منطقه آشکار بشود.



خارج شدن جهان از تک قطبی بودن یکی از ثمرات انقلاب مردم مصر