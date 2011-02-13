به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح یکشنبه در ابتدای درس خارج فقه با تبریک سالروز آغاز امامت حضرت صاحب العصر و الزمان(عج) گفت: انشاءالله همگان بتوانیم ظهور آن حضرت را درک کنیم و در سایه آن حضرت زندگی کرده و مورد عنایات و دعاهای خاصه آن حضرت باشیم.
نسیم آزادی در خاورمیانه وزیدن گرفته است
استاد برجسته حوزه در ادامه با اشاره به حوادث مصر اظهار داشت: نسیم آزادی در خاورمیانه وزیدن گرفته و کشورهای اسلامی یکی پس از دیگر از یوغ استعمار غرب رهایی پیدا میکنند.
وی افزود: استعمارگران برای آنکه خاورمیانه تحت سلطه آنها باشد نقشه کشیده بودند ولی کشورهای اسلامی یکی بعد از دیگری از چنگال آنها نجات و رهایی پیدا میکنند.
مردم مصر بیدار باشند
این استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه با هشدار به مردم مسلمان مصر نسبت به اینکه باید بیدار باشند و فریب غربیها را نخورند، افزود: امیدواریم مردم مصر بیدار باشند و فریب غربیها را نخورند و راه را تا آخر ادامه بدهند و عظمت دیرینه اسلام در این منطقه آشکار بشود.
خارج شدن جهان از تک قطبی بودن یکی از ثمرات انقلاب مردم مصر
وی یکی از ثمرات انقلاب مردم مصر و کشورهای دیگر خاورمیانه را خارج شدن جهان از تک قطبی بودن دانست و اظهارداشت: مهمترین پیامدی که این انقلابها دارد این است که دیگر جهان از یک قطبی بودن خارج میشود و کشورهای اسلامی مثل ایران و مصر دست به دست هم بدهند، و دیگر نگذارند جهان به صورت یک قطبی اداره شود تا آنها هر کاری خواستند انجام بدهند.
دیگر کشورهای اسلامی خود را از یوغ استکبار نجات دهند
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه خواستار آن شد که دیگر کشورهای اسلامی که تحت نفوذ غربیها هستند نیز این خط را ادامه داده و از یوغ استعمارگران نجات یابند و آینده اسلام آینده درخشانی خواهد بود.
راهپیمایی ۲۲ بهمن ثابت کرد انقلاب همچون روز اول بالنده است
این مرجع تقلید در ادامه با قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان داشت: نباید این راهپیماییها و تظاهرات را دست کم بگیریم باید قدر این تظاهرات و راهپیماییها را بدانیم.
وی ادامه داد: مردم کشورمان بعد از ۳۲ سال با این راهپیمایی باشکوهشان ثابت کردند انقلاب همچون روز اول بالنده و سرزنده است.
مکارم شیرازی عنوان کرد: باید بدانیم این راهپیمایی و تظاهرات که به ظاهر ساده و کم هزینه به نظر میرسد ولی همین راهپیماییها توانست در طی ۱۸ روز حکومت ۳۰ سالهای را واژگون کند.
وی تاکید کرد: ۳۰ سال حکومت یعنی در همه جا مهره چینی کردن و نیروهای خود را در جاهای حساس گذاشتن ولی ۱۸ روز تظاهرات همه این ۳۰ سال را به هم ریخت.
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