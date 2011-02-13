شرکت 57 کشور درکنفرانس وحدت اسلامی/ رئیس جمهور سخنران افتتاحیه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی صبح یکشنبه 24 بهمن در نشست خبری بیست و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی گفت: در آستانه هفته وحدت با پیروزی عظیم تونس و مصر و فرار طاغوتهای فرعونی از این کشورها شاهد اثر بیداری اسلامی در وجدان ملتها هستیم.

وی افزود: بن علی که خود بزرگترین برنامه جداسازی دین و سیاست را داشت و در حقیقت به جنگ دین رفته بود با حرکت عظیم مردم تونس از این کشور فرار کرد. حرکت عظیم مصر نیز چون زلزله ای در جهان اسلام به وجود پیوست. به رغم سرمایه گذاری های استکبار جهانی برای تثبیت رژیم فرعونی مصر، این طاغوت سقوط کرد.

آیت الله تسخیری گفت: از سوی دیگر واضح و مبرهن است که این حرکتهای عظیم با انگیزه دینی صورت گرفته و الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران بودند اما برخی کشورها تلاش می کنند عدم ارتباط این حرکتهای عظیم را با انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار دهند درحالی که حرکتهای مردمی مصر و تونس از مساجد و با انگیزه های دینی آغاز شد، شعارها و اهداف مصری ها و تونسی ها به شعارهای انقلاب اسلامی ما شباهت دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که الازهر به عنوان یک نهاد دینی مهم از این پس به هیچ دولتی وابسته نباشد ودولت مصر در تعیین شیخ الازهر و سیاستهای آن دخالت نکند.

آیت الله تسخیری در رابطه با برگزاری بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت: این کنفرانس 30 بهمن تا 2 اسفند در سالن اجلاس سران با موضوع راهکارهای اندیشه ای و کاربردی تحقیق تقریب مذاهب اسلامی برگزار می شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: انتخاب این موضوع با این هدف صورت گرفته تا شرکت کنندگان بتوانند هر پیشنهادی مبنی بر ابعاد نظری و عملی تحقق تقریب مذاهب اسلامی داشته را ارائه کنند تا پس از بررسی اجرایی شود. مطرح کردن این ایده خود به معنای گسترش و گرایش مفهوم وحدت است.

وی با اشاره به اینکه کنفرانس وحدت اسلامی امسال با چنین موضوعی و فضای انقلابی و جهش توده ای که در جهان اسلام رخ داده به نوعی انعطاف پذیر خواهد بود یادآور شد: نیمی از این کنفرانس به مطرح کردن راهکارهای اندیشه ای و کاربردی اختصاص یافته و نیمی دیگر به مطرح کردن افکار و اندیشه شرکت کنندگان درباره فضای کنونی جهان اسلام اختصاص خواهد یافت.

تسخیری گفت: در روز آخر این کنفرانس بین المللی سه ساعت فرصت درنظر گرفته شده تا شرکت کنندگان آزادانه هر مطلبی را که می خواهند درباره فضای فکری جهان اسلام مطرح کنند.

وی همچنین از دعوت 250 شخصیت از 57 کشور جهان برای حضور در این کنفرانس خبر داد و گفت: انتظار می رود 200 شخصیت ناب در این کنفرانس شرکت کنند. این شخصیتها در سه کمیسیون فرصت ارائه مقالات مرتبط با موضوع و دیدگاه های خود را خواهند یافت. برنامه های حاشیه ای کنفرانس دربرگیرنده نمایشگاهی از کتابهای منتشر شده با محوریت تقریب و جهان اسلام به زبانهای مختلف و تجلیل از برگزیدگان ششمین دوره انتخاب کتاب سال تقریب است.

تسخیری همچنین تأکید کرد که کنفرانس امسال مقدمه ای برای کنفرانس سال آینده خواهد بود چرا که در سال آتی قرار است اجلاس جهانی تمام اعضای مجمع عمومی به منظور بررسی عملکرد 20 ساله مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شود.

براساس اظهارات آیت الله تسخیری، سخنرانی افتتاحیه این همایش برعهده دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و اختتامیه آن برعهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر محمد حسینی است .

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برپایی کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، همایش های تقریب و وحدت اسلامی در شهرهای چابهار (25 بهمن) خراسان ( 28 بهمن) و کرمانشاه (29 بهمن) و جشنهای میلاد در استانهای مرزی کشور از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، خراسان، کرمانشاه و گلستان برگزار می شود.

براساس اعلام مجمع تقریب مذاهب اسلامی برای محور راهکارهای اندیشه ای موضوعاتی چون تعمیق آیین میانه گرایی در برداشت از شریعت، رعایت فقه اولویتها و شناخت فرجام فقهی احکام و مراعات شرایط عینی به هنگام صدور فتوا و احکام عملی، رعایت اهداف و آماجهای قطعی شریعت و ویژگیهای عمومی اسلام، احیای علم مقارن ، اهتمام به روند اجتهاد گروهی، توجه به فقه نظریه ای که همه جانبه با استنباطهای جزئی تفاوت دارد، تحکیم مبانی و ارزشهای تقریب در مطالعات و بررسی های مختلف درنظر گرفته شده است.

در محور راهکارهای کاربردی موضوعاتی چون اشاعه منطق گفتگوی بین مسلمانان با معیارهای قرآنی، آگاه سازی نخبگان و توده های مردم در ایجاد فرهنگ تقریب، کوششهای مشترک و پیگیر در جهت اتخاذ مواضع متحد، تشویق تأسیس نهادها و مؤسسات تقریبی و وحدت طلب در همه ابعاد تبلیغی و اجتماعی و تربیتی در همه جا، تشویق به مطالعات تقریبی، کنترل روند صدور فتوا، ارجاع موارد جزئی اختلافی و تخصصی به نشستهای علمی و عدم طرح آنها در رسانه های گروهی.

تا کنون بیش از 100 مقاله به دبیرخانه این کنفرانس رسیده و 80 مورد آن مورد تأیید قرار گرفته است.