70 برنامه رادیو و تلویزیونی تعاون در گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبداله نوروزی فرد پیش از ظهر یکشنبه در نشست این اداره کل اعلام کرد : معاونت پژوهش آموزش و کار آفرینی تعاون استان درجهت ترویج و شناساندن اهداف، برنامه ها و مزایای بخش تعاون اقدام به تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در طول سال کرده است.

وی افزود: این برنامه ها بر اساس محورهای اعلام شده از طریق وزارت تعاون در عناوین مختلف تهیه و تولید شده و دوشنبه هر هفته از شبکه استانی پخش می شود.

وی مدت زمان تولید و پخش برنامه ها را در ده ماهه سال 89 حدود 1600دقیقه اعلام کرد و افزود: 720 دقیقه آن ضبط رادیویی و 890 دقیقه نیز تولید تلویزیونی بوده که به سمع و نظر هم استانیهای عزیز رسیده است.

احمدپور رئیس امور تعاونیهای اداره کل در جلسه ای که با حضور تعاونیهای مرز نشین برگزار شد هدف از تشکیل تعاونیهای مرز نشین را ساماندهی مبادلات مرزی و تجمیع درآمد های حاصل از این مبادلات جهت اجرای طرح های عمرانی و اشتغالزا در مناطق مرزی دانستند

و گفت: با پیگیری های بعمل آمده و برگزاری جلسات توجیهی با مدیران تعاونیهای موصوف مقرر شد تعاونیهای مرز نشین نیازمندیهای مناطق حوزه فعالیت خود را مورد بررسی قرار داده و طرحهای مورد نیاز را جهت انجام هماهنگی های لازم به این اداره کل ارائه کنند.



احمد پور اجرای این طرح را ضمن افزایش تولید ، حل قسمتی از مشکلات بیکاری دانستند و گفتند موجبات امنیت پایدار مناطق مرزی نیز فراهم خواهد شد.