نیازسنجی از شهروندان و جذب سرمایه گذار در کرج از برنامه های شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهرداد ترابیان شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی با خبرگزاری ها و پایگاههای خبری استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درآمد شهرداری به عنوان ارگانی مردمی از محل وصول عوارض از طریق شهروندان تامین می شود و عوارض دریافتی از شهروندان در واقع مهمترین محل تامین هزینه های شهرداری است.

وی با اشاره به رویکرد شهرداری کرج در راستای ایجاد درآمدزایی پایدار گفت: اتکا به جرایم ساختمانی، ماده 100 و درآمدهای کاذب در پیشبرد اهداف شهرداری کافی به نظر نمی رسد و شهرداری باید به سمت ایجاد درآمدهای پایدار حرکت کند.

این مسئول افزود: تلاش شده تا با تشکیل تیم کارشناسی موارد تقویت و بسترسازی این مهم در کلانشهر کرج فراهم شود.

افزایش تراکم در مناطق مختلف موجب کاهش تخلفات ساخت و ساز می شود

ترابیان خاطرنشان کرد: همچنین با ایجاد تسهیلات ویژه از جمله اقساط طولانی مدت با 10 تا 15 درصد تخفیف در صدور پروانه و سیاستهای تشویقی با همراهی شورای شهر کرج زمینه همراهی شهروندان در پرداخت عوارض شهرداری فراهم شده است.

معاون اداری مالی شهرداری کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجدیدنظر در طرح تفضیلی کرج بیان کرد: در گذشته در مناطق 1، 7، 3 و بخشی از مناطق 2 و 9 به دلیل عدم نیازسنجی صحیح مالکین در طرح تفضیلی کرج شاهد تخلفات بیشتری در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز بودیم که خوشبختانه در تجدید نظر این طرح با افزایش تراکم ها بسیاری از مشکلات در مناطق مختلف شهرداری کاهش خواهد یافت.

ضریب تعرفه های شهرداری به عدالت نزدیک تر شده است

وی در ادامه با اشاره به ضریب تعرفه های شهرداری کرج گفت: تلاش شده تا با تقسیم کلانشهر کرج به چهار پهنه عدالت نسبی در زمینه تعرفه های شهرداری ایجاد شود.

ترابیان افزود: هم اکنون ضریب تعرفه در مناطق برخوردار نسبت به مناطق غیربرخوردار بالاتر است و این ضریب به عدالت نزدیک تر شده است.

این مسئول ادامه داد:درصد ضریب تعرفه به ترتیب برخورداری در چهار پهنه تعیین شده 20،15،10 و 6 درصد است.

90 درصد بودجه شهرداری کرج محقق شده است

معاون اداری مالی شهرداری کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحقق 90درصدی بودجه سال جاری شهرداری کرج گفت:شهرداری کرج در بحث درآمدی در سال جاری با تحقق 90 درصد بودجه خود در بین کلانشهرهای کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

وی افزود: درآمد شهرداری کرج چهار میلیارد و 710 میلیون تومان در سال جاری تخمین زده شد که بیش از سه میلیارد تومان آن صرف امور عمرانی شده است.

ین مسئول عنوان کرد:هم اکنون تصویب بودجه متمم شهرداری کرج نیز در شورای شهر در مراحل پایانی است.

افزایش 20 درصدی بودجه سال 90

ترابیان خاطرنشان کرد: بودجه پیش بینی شده سال آینده نیز با 20 درصد افزایش به زودی در دستور کار شورای شهر کرج قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: از مزیت های ویژه بودجه سال 90 رویکرد منطقه محوری با توجه به نیاز مناطق مختلف است.

این مسئول ادامه داد:به عنوان مثال با توجه به اجرای تقاطعات غیر همسطح در چندین منطقه و تعیین سقف دو ساله برای اتمام این طرح ها مناطق درگیر در پیش بینی بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اداری مالی شهرداری کرج تاکید کرد:تلاش شده تا با این رویکرد مناطق ضعیف تر در بودجه سال آینده تقویت شوند.

شفاف سازی به افزایش کارایی کمک می کند

ترابیان در بخش دیگری از سخنان خود لزوم شفاف سازی در امور را یادآور شد و گفت:اعتقاد دارم رسانه ها می توانند در امر شفاف سازی یاری رسان مدیریت شهری باشند همچنین بستر ارتباط نزدیک مجوعه مدیریت شهری را با شهروندان فراهم کنند.

وی ادامه داد: ایجاد اتوماسیون اداری و تقویت حوزه اطلاع رسانی در روابط عمومی می تواند به ارتباط مستمر و ایجاد ترغیب شهروندان در مشارکت با شهرداری کمک کند.

در این نشست جمعی از خبرنگاران خبرگزاری ها و پایگاههای خبری و هفته نامه های حاضر در جلسه در فضایی صمیمانه مشکلات و موانع پیش روی این حوزه را مطرح کردند.

معاون اداری مالی شهرداری کرج نیز اظهار امیدواری کرد تا با تداوم رویکرد تعامل با رسانه ها شاهد برگزاری این نشست ها با مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاههای خبری کلانشهر کرج باشیم.