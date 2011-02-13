به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با بیان این مطلب افزود: یکی از این طرحها مرحله دوم توسعه و افزایش ظرفیت ساخت خط پنجم کارخانه فرآوری است.

محمود نوریان گفت: این خط از ظرفیت یک میلیون و 700 هزار تن برخوردار است و مجموع سرمایه گذاری ارزی و ریالی آن به 1/12 میلیارد تومان می رسد.

وی بابیان اینکه این طرح از مرداد ماه 87 آغاز شده و دی ماه سال آینده به تولید می رسد، افزود: این طرح تاکنون 75 در صد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال به پیشرفت 90 درصدی می رسد.

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: با اتمام عملیات اجرایی خط پنجم کارخانه فرآوری ، ظرفیت اسمی تولید کنسانتره سنگ آهن به 8 میلیون و 500 هزار تن خواهد رسید.

نوریان در باره طرح ساخت سنگ شکن دوم این شرکت هم گفت: این طرح با ظرفیت 2800 تن در ساعت از توجیه اقتصادی کامل برخوردار است.

وی افزود: این طرح تاکنون 66 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با سرمایه گذاری 16 میلیارد و 700 میلیون تومان تا آبان ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی به پروژه بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات بخش معدن نیز اشاره کرد و گفت: برای افزایش حجم عملیات استخراج و تامین سنگ آهن خام مصرفی این طرح با سرمایه گذاری 38 میلیارد و 700 میلیون تومان به اجرا گذاشته شده که هم اکنون بخش عمده ای از این ماشین آلات نیز تامین شده است.

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به طرح های بلند مدت این شرکت نیز اشاره کرد و گفت: ساخت نیروگاه 800 مگاواتی از برنامه های بلند مدت این شرکت است که با 70 درصد سهام شرکت چادر ملو و30 درصد سهام شرکت فولاد ارفع اجرا می شود.

از ابتدای امسال تا پایان دی ماه 22 میلیون و 455 هزار 107 تن سنگ آهن در کشور تولید شده است.