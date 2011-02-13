تولید برق در نیروگاه‌ های برق‌ آبی خوزستان افزایش یافت

حبیب‌ الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: با برنامه ‌ریزیهای لازم و اتخاذ تمهیداتی در مدیریت مخازن و ذخیره ‌سازی منابع شاهد افزایش 20 درصدی تولید برق توسط نیروگاه ‌های برق آبی خوزستان در تابستان 1390 خواهیم بود.

وی به برخی از اقدامات حوزه آن معاونت در طول یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال شاخص عملکرد صحیح حفاظتی پست‌های نیروگاه ‌های برق ‌آبی از هشت درصد در سال گذشته به 76درصد رسید و همچنین خروجی‌ های بدون برنامه این نیروگاه‌ ها از میزان 25 درصد در سال گذشته به 14.3 درصد کاهش یافت که امیدواریم با برنامه‌ ریزی هدفمند وزارت نیرو در آینده به هشت درصد برسد که هدف‌ گذاری وزارت نیرو تا سال 1391 است.

جعفری در ادامه میزان آورد بارش در حوضه‌ های آبریز کارون، دز، کرخه و مارون و مقایسه آنها با سال گذشته را چنین اعلام کرد: در حوضه کارون (تا محل سد شهیدعباسپور) میزان آورد در ماه‌ های مهر، آبان و بهمن بیشتر از میزان پیش‌ بینی و در ماه ‌های آذر و دی‌ ماه کمتر از پیش‌ بینی بوده است که در مجموع، میزان اتفاق افتاده و پیش بینی حدودا برابر است. این در حالی ‌است که میزان اتفاق افتاده نسبت به سال گذشته و طول آمار به‌ ترتیب 39 و 56 درصد کاهش نشان می ‌دهد.

معاون بهره ‌برداری از سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان در حوضه آبریز دز میزان آورد در تمام ماه ‌ها به‌ جز مهرماه نسبت به پیش ‌بینی کمتر است هر چند به‌ نظر می‌رسد این اختلاف در ماه بهمن کمتر بوده است.

جعفری ادامه داد: در حوضه آبریز کرخه آورد در ماه ‌های مهر تا دی‌ کمتر از پیش ‌بینی بوده است. میزان کاهش در ماه دی دو درصد بود و در بهمن مقدار آورد 36 درصد بیش از پیش بینی بود که قابل توجه است و درمجموع آورد تا 18 بهمن ماه در حوضه کرخه نسبت به سال گذشته و طول آمار 54 و 72 درصد کاهش نشان می‌ دهد که بیانگر خشک بودن سال آبی جاری تاکنون است.

وی تصریح کرد: آورد ماه‌ های آبان، آذر و دی در حوضه آبریز مارون نسبت به پیش بینی به‌ ترتیب 11، 67 و 48 درصد کاهش نشان می ‌دهد. این درحالیست که ماه بهمن میزان آورد نسبت به پیش بینی 130 درصد افزایش نشان می ‌دهد.