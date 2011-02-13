به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی حسینی مدیرعامل موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک صبح امروز در نشستی خبری تحولان دو سال گذشته این موسسه را برای خبرنگاران تشریح کرد.
سید مجتبی حسینی در این نشست گفت: راهاندازی کتابخانه دیجیتال از دو سال آینده آغاز و مهرماه سال آینده قابل دسترس برای مخاطبان است.
وی افزود: بخشی از این کتابخانه دیجیتال در معرض دید عموم قرار میگیرد اما بخش اصلی آن برای کاربرانی قابل استفاده است که نام کاربر و رمز عبور را داشته باشند و این دو مسئله برای کسانی صادر میشود که عضو اصلی کتابخانه ملک باشند.
مدیرعامل موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک اظهارکرد: این کتابخانه دیجیتال بعد از راهاندازی به تدریج و با گذر زمان و نحوه استفاده کاربران به روز خواهد شد.
وی درباره کتابخانه برخطی ملک نیز بیان کرد: کسانی که کاربر موزه ملک هستند میتوانند نام مولف، مترجم و حتی سال انتشار را وارد سایت کنند و مشاهده کنند که آیا این کتاب در کتابخانه موجود است یا خیر.
حسینی تصریح کرد: در حال حاضر 32 نسخه خطی از دیوان حافظ در کتابخانه ملک از نسخه صد سال پس از وفات حافظ در خراسان و به خط محمود نیشابوری تا نسخهای که در عصر قاجار به سفارش مظفرالدین شاه به کتابت درآمده است نگهداری میشود و ما تصمیم به راهاندازی کتابخانههای برخطی و دیجیتال برای علاقمندان داریم اما کتابخانه دیجیتال بسیار مهمتر است.
وی در تشریح تحولات دو سال گذشته موزه ملک ادامه داد: کتابخانه ملی ملک عمر 15 سالهای دارد اما در معماری سازهای آن ایرادهایی دارد که ما در صدد رفع آن برآمدیم به طوری که یک طرح جامع اصلاح وضعیت معماری از طریق کارشناسان میراث فرهنگی تهیه و بعد از تصویب در هیئت مدیره برای رفع نواقص تصویب شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه مهمترین حرکت مسئولان این نهاد در دو سال گذشته استاندارسازی و روزآمد کردن مخازن این ساختمان است، افزود: متاسفانه مخازن این سازه در طبقه 6، 5 و 4 قرار دارد در حالی که براساس استاندارد جهانی باید مخازن در طبقه همکف و یا نزدکیترین طبقه به همکف باشد.
وی اظهارکرد: وجود این مخازن در مرتفعترین نقطه یک سازه باز ساختمان سبب آسیب پذیری و برودت آثار تاریخی میشود و نگهداری آثار را با مشکلات عدیدهای مواجه میکند.
حسینی مناسب نبودن مکان آسانسور و پلهها، در دسترس بودن 600 متر فضای مناسب این سازه برای وزارت خارجه و فضای کم نمایشگاهی را از دیگر مشکلات این سازه عنوان کرد و ادامه داد: با برنامهریزی و تصویب طرح جامع یک هزار و 70 متر فضای نمایشگاهی تبدیل به دو هزار و 200 متر میشود و به فضای خدمات کتابخانهای که در حال حاضر 360 متر است یک هزار و 140 متر اضافه میشود که در کنار آن سالن آمفیتئاتر و گالری را بر اساس استاندارهای روز خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: براساس این طرح موزه مجازی کمالالملک طی دو هفته آینده و سالن کمالالملک و خانواه غفاری نیز در 6 ماه آینده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد که سعی شده در طراحی و اجرای این سالنها استانداردهای جهانی رعایت شود.
حسینی درباره زمان اتمام طرح بهسازی موزه ملک نیز گفت: اصلاح وضعیت معماری از 20 ماه پیش آغاز و اگر محلهای درآمدی موزه دستخوش تغییرات جدی نشود ظرف سه سال آینده تمام بخشهای موسسه بهسازی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته 12 نمایشگاه داخل موسسه و 18 نمایشگاه خارج از موسسه برگزار شده، اظهارکرد: به دلیل نداشتن اجازه برای خروج آثار از موزه در نمایشگاههایی که در خاج از موزه برگزار شده تعدادی کتب باز نشر و شبیهسازی شده که بر اساس استانداردهای لازم است نمایش داده میشود.
مدیرعامل موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بیان کرد: این نمایشگاهها به جز تهران در سراسر ایران از جمله بندرعباس، شیراز، اصفهان، سمنان، یزد و شاهرود برگزار شده است.
وی همچنین از خرید 100 میلیون تومان کتاب در سال جاری برای موزه خبر داد و گفت: دو هزار و 800 جلد کتاب چاپی و هنری از موزههای معتبر دنیا، 10 نسخه خطی، 105 نسخه چاپ سنگی، 25 لوح فشرده و 5 آثار موزهای به کتابخانه اضافه شده است.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش درباره آثار در دست انتشار این موسسه نیز گفت: کتاب و کتاب شناسی، آثار مرتبط با امام علی (ع)، کتاب و کتاب شناسی هنر، سیاحان و هماندیشی هنر اسلامی به زودی منتشر میشود.
وی راهاندازی کتابخانه تخصصی هنر اسلامی در پنج سال آینده را یکی دیگر از برنامههای موسسه کتابخانه و موزه ملک عنوان کرد و گفت: موزه ملک به دلیل علاقه حسین خان ملک به آثار هنر اسلامی از غنیترین منابع است که در صدد راهاندازی آن هستیم.
مدیرعامل موسسه و کتابخانه موزه ملک در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره درآمد این موسسه نیز گفت: در این موسسه درآمدی از بودجه دولتی و آستان قدس نداریم و تامین بودجه این مرکز تنها از طریق موقوفات ملک در سه بخش دامپروری، کشاورزی - باغداری و املاک و اراضی تامین میشود.
وی بیان کرد: اگر این درآمدها با واردات بی رویه دستخوش تغییر شود ما به هیچ کدام از این اصول دست پیدا نمیکنیم و اگر این محصولات گران شود میتوانیم بیشتر برای این موسسه هزینه کنیم.
حسینی با اشاره به اینکه حاج حسین ملک در وصیتنامه به طور دقیق چگونگی تقسیم منابع را آورده است، گفت: در این رابطه مشکلی وجود ندارد و مهمترین وصیت وی همان حفظ اصل موقوفه و بعد فعالیتهای جانبی آن است.
وی درآمدهای سال جاری این موسسه را سه میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: 2 میلیارد از درآمد حاصل موقوفات و یک میلیارد ذخیره سالهای گذشته امسال جذب موسسه شده است.
این مقام مسئول در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره مسکوکات ماقبل اسلامی این موزه نیز بیان کرد: سه هزار و 800 سکه در موزه وجود دارد که 800 سکه در معرض دید عموم قرار گرفته است و سه هزار سکه در گنجینه نگهداری میشود که در نمایشگاههای ادواری این سکهها به ترتیب نمایش داده میشود.
چگونگی انتخاب برای خرید کتب و اضافه کردن آنها به موزه سئوال خبرنگار دیگری از حسینی بود که وی اینچنین توضیح داد: خرید آثار آییننامه معینی ندارد و ما هماکنون میخواهیم این برخورد سلیقهای را با یک آییننامه تغییر داده که به طور حتم اینچنین خواهد شد.
وی درباره حاج حسین ملک گفت: وی تاجری بود که دغدغه فرهنگ ایران را داشت. او در ابتدای قرن حاضر کتابخانه شخصیاش را وقف عام کرد و نگهداری از آن را به آستان قدس رضوی سپرد.
این مقام مسئول ادامه داد: ملک در هفت وقفنامه، میراث خود را که کتابخانه و بیمارستانی در منطقه چناران است، به یادگار گذاشته است و در وقف نامهاش نکات ریزی را جای داده که ما مکلف به اجرای آن هستیم.
وی در پایان گفت:ملک زمین موزه و کتابخانه را هم در معاوضه با باغ ملک خریداری کرد. در این مجموعه، 19 هزار عنوان نسخه خطی نگهداری میشود و یکی از شش کتابخانه بزرگ ایران است. در سراسر جهان یک میلیون نسخه خطی وجود دارد که تنها شمار کمی از آنها در کشورمان نگهداری میشوند و نسخههای دیگر در کتابخانههای جهان پراکنده اند.
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