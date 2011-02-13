فروش سراسری بلیت قطارهای نوروزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فروش بلیت قطارهای مسافری نوروز امسال در تاریخ 24 بهمن ماه، برای محورهای شمال ( ساری، گرگان و ... )، شمال‌غرب و آذربایجان ( زنجان، میانه، تبریز، مراغه و ... ) همچنین قطارهای ساری-مشهد، قزوین-مشهد، تبریز-مشهد، زنجان-مشهد، کرج-مشهد و بالعکس است.

ساعت 7 صبح 25 بهمن ماه، فروش بلیت برای محورهای جنوب ( اراک، اندیمشک، اهواز، خرمشهر و ... )، جنوب‌شرق ( یزد، کرمان، بندرعباس، اصفهان و ... ) و قطارهای اراک-مشهد، اهواز-مشهد، قم-مشهد، کاشان-مشهد، اصفهان-مشهد، شیراز-مشهد، یزد-مشهد، بندرعباس-مشهد، کرمان-مشهد و بالعکس آغاز می‌شود. ساعت 7 صبح 26 بهمن ماه نیز ، بلیت برای قطارهای مسافری محور خراسان، طبس، خواف و بالعکس به فروش می‌رسد.

فروش بلیت قطارهای مسافری برای نوروز 90 با افزایش قابلیت‌های مرکز رایانه‌یی فروش بلیت و توسعه امکانات مربوطه از طریق سیستم فروش جدید ( Online2 )، به منظور سهولت دسترسی هموطنان به بلیت انجام گرفته است.

شرکت قطارهای مسافری رجاء در خصوص ‌فروش بلیت قطارهای بین المللی ( ‌دمشق و استانبول ‌) اعلام کرده است: فروش بلیت این قطارها با هماهنگی کشورهای سوریه و ترکیه بعد از پیش فروش بلیت‌ قطارهای داخلی، ساعت 8 صبح 27 بهمن ماه انجام می‌شود.

این شرکت فروش امسال بلیتهای نوروزی را مختص به دوره زمانی 25 اسفند 89 لغایت 15 فروردین 90 اعلام و تصریح کرده است: به هر متقاضی یک کوپه و حداکثر به تعداد اعضای خانواده با ارائه شناسنامه سرپرست خانوار بلیت فروخته می‌شود و همچون سال‌های گذشته فروش هرگونه بلیت گروهی و دسته جمعی برای تاریخ های یاد شده ممنوع است .