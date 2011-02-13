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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

از 7 صبح امروز ؛

فروش سراسری بلیت قطارهای نوروزی آغاز شد

فروش سراسری بلیت قطارهای نوروزی آغاز شد

فروش سراسری بلیت قطارهای مسافری برای نوروز 90 از ساعت 7 صبح امروز یکشنبه 24 بهمن ماه 89 از طریق حدود 1000 نمایندگی فروش در سراسر کشور به‌طور همزمان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فروش بلیت قطارهای مسافری نوروز امسال در تاریخ 24 بهمن ماه، برای محورهای شمال ( ساری، گرگان و ... )، شمال‌غرب و آذربایجان ( زنجان، میانه، تبریز، مراغه و ... ) همچنین قطارهای ساری-مشهد، قزوین-مشهد، تبریز-مشهد، زنجان-مشهد، کرج-مشهد و بالعکس است.

ساعت 7 صبح 25 بهمن ماه، فروش بلیت برای محورهای جنوب ( اراک، اندیمشک، اهواز، خرمشهر و ... )، جنوب‌شرق ( یزد، کرمان، بندرعباس، اصفهان و ... ) و قطارهای اراک-مشهد، اهواز-مشهد، قم-مشهد، کاشان-مشهد، اصفهان-مشهد، شیراز-مشهد، یزد-مشهد، بندرعباس-مشهد، کرمان-مشهد و بالعکس آغاز می‌شود. ساعت 7 صبح 26 بهمن ماه نیز ، بلیت برای قطارهای مسافری محور خراسان، طبس، خواف و بالعکس به فروش می‌رسد.
 
فروش بلیت قطارهای مسافری برای نوروز 90 با افزایش قابلیت‌های مرکز رایانه‌یی فروش بلیت و توسعه امکانات مربوطه از طریق سیستم فروش جدید ( Online2 )، به منظور سهولت دسترسی هموطنان به بلیت انجام گرفته است.
 
شرکت قطارهای مسافری رجاء در خصوص ‌فروش بلیت قطارهای بین المللی ( ‌دمشق و استانبول ‌) اعلام کرده است: فروش بلیت این قطارها با هماهنگی کشورهای سوریه و ترکیه بعد از پیش فروش بلیت‌ قطارهای داخلی، ساعت 8 صبح 27 بهمن ماه انجام می‌شود.
 
این شرکت فروش امسال بلیتهای نوروزی را مختص به دوره زمانی 25 اسفند 89 لغایت 15 فروردین 90 اعلام و تصریح کرده است: به هر متقاضی یک کوپه و حداکثر به تعداد اعضای خانواده با ارائه شناسنامه سرپرست خانوار بلیت فروخته می‌شود و همچون سال‌های گذشته فروش هرگونه بلیت گروهی و دسته جمعی برای تاریخ های یاد شده ممنوع است .
 
متقاضیان بلیت می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فروش‌های نوروزی اعم از موجودی بلیت، قیمت بلیت، نشانی مراکز فروش و ... یا اعلام نظر، انتقاد و شکایت در زمینه فروش بلیت قطار در طول شبانه روز با سامانه ارتباط با مشتری رجاء از طریق تلفن 139 یا پیامک 3000139 ارتباط برقرار کرده و یا به سایت اینترنتی این شرکت به نشانی : www.raja.ir مراجعه کنند.
کد مطلب 1252678

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