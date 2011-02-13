فرانسه درپی گسترش روابط نظامی با عربستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، "فرانسیس فیون" نخست وزیر فرانسه دیروز در عربستان بود تا در دیدار با مقامات این کشور، راه را برای افزایش مناسبات ریاض-پاریس بویژه در بخش نظامی هموار کند.

فیون روز گذشته اعلام کرده بود که در دیدار با مقامات سعودی درباره افزایش همکاری نظامی و امنیتی و همچنین توسعه مناسبات دو کشور در بخش آموزش و تجارت رایزنی خواهد کرد.

نخست وزیر فرانسه روز گذشته با "شاهزاده سلطان" وزیر دفاع عربستان دیدار کرده و پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: در این دیدار در مورد مهمترین موضوعات دوجانبه و تحولات منطقه ای رایزنی شد.

در دیدار روز گذشته علاوه بر شاهزاده سلطان، شاهزاده "نایف" وزیر کشور و جمع دیگری از مقامات عربستان نیز حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، فرانسه در صدد آن است تا همزمان با سفر فیون به ریاض قراردادهایی را درباره فروش ناو و جنگنده با عربستان امضا کند.

فیون پس از پایان سفر 24 ساعته خود به عربستان امروز یکشنبه ریاض را به مقصد ابوظبی ترک کرد.