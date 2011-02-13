گردشگری بی ضابطه بیشترین آسیب را به آبشار مارگون وارد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خسروی گفت: متاسفانه در سالهای اخیر تا توانستیم فقط تبلیغ گردشگری کردیم و از فرهنگ سازی در این عرصه غافل ماندیم به همین دلیل امروز مردم و حتی تورگردانان هم کمتر با اصول گردشگری پایدار آشنایی دارند.

وی تاکید کرد: تسهیل امر رفت و آمد مردم و دسترسی مردم به وسیله نقیله خصوصی موجب شده تا حتی درایام تعطیل هم در شهری مثل یاسوج نه تنها مراکز اقامتی خالی پیدا نشود بلکه حتی رفیوژ میانی خیابانها هم مملو از چادر گردشگران می شود.



وی افزود: البته نمی توان خرده گرفت که چرا مردم به طبیعت میروند چون زندگی شهرنشینی دیگر روح انسانی را ارضا نمی کند ولی لازمه گردشگری پایدار ابتدا فرهنگ سازی است تا دیگر هیچ گردشگری ایجاد تخریب و مزاحمت برای طبیعت نکند.



خسروی با اشاره به آسیب های وارده ناشی از افزایش شمار گردشگران در منطقه آبشار مارگون و تنگ بستانک گفت: این دو منطقه از پایلوت های پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی هستند و لی دراین مناطق هنوز هم مسیر رفت و برگشت ویژه گردشگران وجود ندارد و گردشگران به هر نقطه ای که اراده کنند دسترسی دارند و همین رفت و آمدهای زیاد، پراکندگی زباله و حمل اشیاء سنگین به منطفه درحین گردش روزانه که گاه مستلزم استفاده از اسب و قاطر است، آسیبهای زیادی به منطقه وارد کرده است.



وی گفت: با وجودیکه چند وقتی است توسط اداره کل محیط زیست استان کیسه های زباله بین مردم توزیع می شود ولی به دلیل ضعیف بودن زیر ساخت های گردشگری در کشور و ضعف فرهنگی آسیب های وارده به طبیعت همچنان وجود دارد.



خسروی یادآور شد: پروژه زاگرس، پروژه اجرایی نیست و نقش ما یک نقش مشورتی – هدایتی است اما در سال 1382 با سازمان میراث فرهنگی درباره ایجاد مسیرهای ویژه رفت آمد و تعیین ماکنهای مناسب برای اسکان و منع حمل اشیاء سنگین در تنگ بستانک فارس مذاکراتی داشتیم ولی اجرایی شدن این توصیه ها باید توسط سازمان میراث فرهنگی صورت گیرد.



آبشار مارگون و روستای مارگون در غرب شهرستان سپیدان قرار دارد که تداخل درختان جنگلی و توپوگرافی کوهستانی و رودخانه ای، زیبایی عجیبی به این آبشار بلند و زیبا که همچون ماری در دل کوه جاری است، داده است. این مجموعه دارای پتانسیل زیادی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است که درعین حال از نظر آموزشی و پژوهشی نیز حایز اهمیت است.