به گزارش مهر، از امپایر آنلاین " آرایش نظامی" اقتباسی است از کتابی با عنوان " دیوار آتش" نوشته جفری مک ناب که داستانی جنگی را روایت می‌کند.



پیش از این قرار بود اریک بانا نقش اصلی این فیلم را بازی کند ولی با توجه به سوابق استیتهم در ژانر اکشن ، او جایگزین بانا شد.

این فیلم پر از صحنه های دشوار و خطرناک است و قرار شده تا سایمن کرین بدلکار نامدار هالیوود که در فیلم هایی چون " سالت " و " جایگزین" حرکات بدلکاری را اجرا کرده در این فیلم نیز حضور یابد.



در " آرایش نظامی" شخصیت اصلی ماموری اطلاعاتی است که میان مافیای روسیه و سرویس اطلاعاتی انگلستان گیر می‌افتد.

مک ناب از نگارش فیلمنامه اقتباسی بر اساس کتاب خود سر باز زده و حقوق این کار را به جان کانر واگذار کرده است.