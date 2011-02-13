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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۸

آثار فرزاد ادیبی در موزه هنر امام علی (ع) به نمایش درمی‌آید

آثار فرزاد ادیبی در موزه هنر امام علی (ع) به نمایش درمی‌آید

نمایشگاهی با عنوان "از بودن و سرودن" شامل پوسترها، طراحی‌های جلد و تصویرسازی‌های فرزاد ادیبی در موزه هنر امام علی (ع) به نمایش گذاشته می‌شود.

فرزاد ادیبی، گرافیست در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: بخشی از آثار شامل طراحی‌های جلد و پوسترهایم در 4 ـ 5 سال اخیر هستند که بعد از نمایشگاه "خروش خموش" در خانه هنرمندان خلق کرده‌ام.

وی افزود: بخش دیگری از نمایشگاه نیز به تصویرسازی‌هایم برمی‌گردد که نسبت به پوسترها و طراحی‌های جلد قدیمی‌تر هستندو  تا به حال به نمایش گذاشته نشده‌اند. این تصویرسازی‌ها در مجلات چاپ شده‌اند و از سال‌های 73 تاکنون را شامل می‌شوند که تا به حال نمایش نداده‌ام.

ادیبی با بیان اینکه نزدیک به 340 اثر در سه طبقه موزه هنر امام علی (ع) عرضه می‌شود، اظهار کرد: عنوان نمایشگاه را از شعر شفیعی کدکنی انتخاب کردم. برای اینکه درباره زندگی است.

فرزاد ادیبی، متولد اول اسفند 1346 در سنقر و فارغ ااتحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1373 است. وی عضورسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و جز نسل چهارم گرافیست‌ها محسوب می‌شود.
 

کد مطلب 1252684

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