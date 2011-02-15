آزمون دستیاری پزشکی ؛ رقابت برای تخصص پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی با رقابت 15 هزار و 234 نفر در این دوره برگزار می شود. از میان شرکت کننده ها 8 هزار و 418 نفر زن و 6 هزار و 816 نفر مرد هستند.

بیشترین میزان شرکت کننده به ترتیب در شهرهای تهران با 4 هزار و 750 نفر، اصفهان با یک هزار و 350 نفر و مشهد با یک هزار و 290 نفر بوده اند. این آزمون در 18 حوزه امتحانی و 26 رشته تخصصی پزشکی برگزار می شود.

آزمون‌ کتبی‌ رأس‌ ساعت‌ 9 صبح‌ روز پنجشنبه‌ 28 بهمن به طور همزمان‌ در 19 دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ برگزار می‌شود کلید اولیه آزمون نیز بعدازظهر روز جمعه 29 بهمن بر روی سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت.

تعداد سئوالات آزمون‌ 200 سئوال تستی‌ چهار گزینه‌ای‌ است که دو سئوال به منابع درس اخلاق پزشکی تعلق دارد. برای‌ هر سئوال باید تنها یک‌ گزینه‌ که‌ در میان‌ گزینه‌های‌ ارائه‌ شده‌ بهترین‌ پاسخ‌ ممکن‌ است‌ انتخاب‌ شود و به‌ هر سئوال با پاسخ‌ صحیح‌ 3 نمره‌ مثبت‌ و هر سئوال با پاسخ‌ اشتباه‌ یک‌ نمره‌ منفی‌ تعلق‌ می‌گیرد. البته به سئوالات‌ بدون‌ پاسخ‌ نمره‌ای‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

آزمون دکتری دانشگاه آزاد؛ رقابتی برای ورود به حوزه تحصیلات تکمیلی

آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در روزهای 28 و 29 بهمن در سه نوبت عصر پنجشنبه و صبح و عصر جمعه در 29 واحد دانشگاهی کشور در 270 رشته محل برگزار می شود.

در این دوره از آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 27 هزار داوطلب رقابت دارند که از این تعداد 23 هزار نفر داوطلب دوره دکتری تخصصی با آزمون و 4 هزار نفر متقاضی دوره دکتری تخصصی بدون آزمون هستند.