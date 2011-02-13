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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

سومین همایش روحانیت و رسانه در مشهد برگزار می شود

سومین همایش روحانیت و رسانه در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر گروه ادب و هنر دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: سومین همایش روحانیت و رسانه در مشهد برگزار می شود.

صادق مرکبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اعلام این مطلب افزود: این همایش با محوریت بهره گیری حوزه های علمیه از فضای مجازی، با تکیه بر نشریات و کتابخانه های الکترونیکی برگزار می شود.

وی پیوند فعالان حوزوی در عرصه های سیاسی را ازاهداف دیگر این جشنواره ذکر کرد و گفت: این همایش به مدت 4 روز و از 27 بهمن در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی استان برپا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دوره چهارم این همایش در سال 90 خواهد بود خاطرنشان کرد: در این مرحله اهداف راهبردی جایگاه روحانیت در رسانه و تبین مطالبات رهبری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

کد مطلب 1252687

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