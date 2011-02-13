2200 واحد مسکن مهر برای فرهنگیان در هرمزگان ساخته می شود

احمد آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس ضمن ارائه گزارشی از روند اقدامات آموزش و پرورش استان در توسعه خدمات رفاهی فرهنگیان اظهار داشت: آموزش و پرورش هرمزگان در کنار سایر بخشها به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه نقش کلیدی خود را ایفا کرده است.

آخوندی افزود: خوشبختانه در سایه یک همت جمعی و حمایتهای ارزنده مسئولان خاصه مقام عالی دولت در استان و حمایتهای بی شائبه وزارت آموزش و پرورش، در بخش مسکن فرهنگیان با رفع موانع و مشکلات شاهد اقدامات قابل توجه ای در این عرصه هستیم.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش استان هرمزگان دارای9 تعاونی مسکن مهر و 12 تعاونی مسکن عادی فرهنگیان است که با تلاشهای انجام شده 760واحد در بخش مسکن مهر و دو هزار و 607 واحد نیز در تعاونی عادی ویژه فرهنگیان عزیز در حال احداث است.

به گفته آخوندی، به منظور تحت پوشش قرار گرفتن تمام فرهنگیان در بخش مسکن، از حدود هفت هزار نفر متقاضی، افزون بر دو هزار و 200 نفر واجد شرایط که استعلام فرم (ج) آنها از سوی مسکن و شهرسازی تائید شد طی یک تفاهم سه جانبه بین مسکن و شهرسازی، اداره کل آموزش و پرورش و انبوه سازان عملیاتی خواهد شد و خبر خوش آن نیز به زودی به اطلاع فرهنگیان عزیز خواهد رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان یادآور شد: به میمنت ایام شکوهمند انقلاب اسلامی 516 واحد مسکونی تعاونی در شهرستانهای بندرعباس، میناب، پارسیان و شهاب افتتاح شد که در هفته دولت سال آینده نیز چنین برنامه هایی را در بخش مسکن فرهنگیان خواهیم داشت.

آخوندی همچنین گفت: مجتمعی هم که در دهه فجر به بهره برداری رسید، فاز اول پردیس تعاونی مسکن ناحیه دو بندرعباس به تعداد140 واحد از 280واحد که به شکل مناسب با رعایت استانداردهای ساخت و ساز در فضای مطلوب تحویل فرهنگیان شد.

وی همچنین از مجتمع تعاونی مسکن "یاران ولایت" به عنوان دیگر پروژه افتتاحی نام برد و گفت: این مجتمع نیز در فاز اول 84واحد را تحویل فرهنگیان نموده است و روند ساخت سایر واحدها نیز در جریان است.