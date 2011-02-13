برنامه های فجر گلستان متفاوت تر از قبل بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی الیاسی پیش از ظهر یکشنبه در تشریح نهایی برنامه های دهه فجر استان افزود: مردم عزیز استان همگام با ملت ایران نشان دادند که 22 بهمن امسال متفاوت با سالهای قبل است.

وی گفت: حضور گسترده ،پرشور و بابصیرت امت سلحشور ایران حماسه ای عظیم و جاویدان خلق کرد که قلمها از نوشتن آن، زبان از بیان آن و دوربین ها از تصویر کشیدن آن عاجز هستند.



مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان یادآورشد: جدای از حضور غرور آفرین مردم شریف استان در راهپیمایی 22 بهمن که گل سرسبد برنامه ها بود دهه فجرامسال دراستان گلستان نیز متفاوت از سالهای قبل بوده است.

وی با اشاره به ابعاد مختلف برنامه ها و فعالیتها ی دهه فجر استان افزود: از نظرکمیت و کیفیت برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، عمرانی، اقتصادی، اشتغال زا که در سطح استان، شهرستان، بخش و روستاهای استان اجرایی شد متفاوت بوده و همچنین از نظر هدف گذاری، طراحی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت برنامه ها با توجه به تاکید استاندار و حضور فعال ایشان در بیشتر برنامه ها وفعالیتهای این ایام چشمگیر بوده است.



مسئول هماهنگی برنامه های ستاددهه فجر گلستان بابیان اینکه برنامه ریزی برای حضور معاونان استاندار در شهرستانها و برنامه های استانی که همراهی خوبی آنان را داشته است گفت: برگزاری همایش های استانی وشهرستانی متعدد ومتنوع با کیفیت بسیاربالاو مطلوب ، رویکرد مردمی برنامه ها وبردن فعالیتهای فرهنگی وعمرانی دربین مردم بخش ها وروستاها استان می توان از دیگر ابعاد برنامه ها و فعالیتهای دهه فجر امسال استان برشمرد.

الیاسی همچنین از دستگاههای اجرایی به خاطر مشارکت فعال و تدارک وسیع برای انجام برنامه های مناسب با شان وجایگاه مردم فهیم استان تقدیر کرد و به تلاش مستمر، پیگیر، موثر ونتیجه بخش دبیرخانه ستاد و کمیته های 26 گانه ستاددهه فجر استان اشاره کرد.



وی همچنین از سعی وکوشش صدا وسیما ، مطبوعات استان و روابط عمومی وامور بین الملل استانداری در پوشش خبری برنامه ها وفعالیتها بویژه راهپیمایی 22 بهمن تشکر کرد.