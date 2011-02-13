تنش دوباره در میدان التحریر قاهره / فشار پلیس بر تجمع کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری از حضور صدها نفر از مردم مصر در میدان التحریر قاهره برای حمایت از تجمع کنندگان در این منطقه خبر داد.

بر این اساس، تلاشهایی که نیروهای امنیتی از صبح امروز در راستای متفرق کردن تجمع کنندگان در میدان التحریر داشته است، باعث شده جمعی از مردم مصر در حمایت از تجمع کنندگان وارد این میدان شوند.

این در حالی است که پلیس مصر در بیانیه ای از تجمع کنندگان تقاضا کرد چادرها را از میدان التحریر بردارند.

خاطر نشان می شود شورای عالی نیروهای مسلح مصر اخیرا در تصمیمی از تداوم فعالیت دولت جدید تعیین شده توسط مبارک به نخست وزیری "احمد شفیق" البته به عنوان دولت موقت خبر داد که به نظر می رسد با مخالفتهای مردمی روبرو شود.

از سوی دیگر، سخنگوی دولت موقت مصر ایجاد تغییرات ساختاری و کلی در ترکیب کابینه احد شفیق را رد کرد.

خاطر نشان می شود "عمر سلیمان" جمعه گذشته در بیانیه ای کوتاه از برکناری حسنی مبارک و اداره امور مملکتی توسط شورای عالی نیروهای مسلح مصر خبر داد. این مسئله پس از ادامه 18 روزه تظاهرات ملت مصر علیه رژیم مبارک محقق شده و مردم این کشور و اغلب کشورهای عربی در پی سقوط به جشن و شادی پرداختند.