بوشهر چهارشنبه میزبان هشتاد و ششمین سفر استانی احمدی نژاد است

به گزارش خبرنگارمهر، همزمان با آغاز دور سوم سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان بوشهر، شماری از اعضای دولت از چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ماه سال جاری با سفر به شهرهای مختلف این استان ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفر های استانی دولت نهم و دهم مشکلات، کمبودها و راههای تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف پیگیری خواهند کرد.

همچنین افتتاح پروژه ها و طرح های عمرانی استان بوشهر از دیگر برنامه های سفر اعضای هیئت دولت به شهرستان های این استان است، ضمن اینکه هیئت وزیران با سفر به شهرهای مختلف استان بوشهر در جلسات شورای اداری این شهرستان‌ها نیز حضور خواهند یافت.



از جمله برنامه های رئیس جمهوری اسلامی ایران در هشتاد و ششمین سفر استانی، حضور درکارگروه فرهنگی استان، دیدار با خانواده شهدا وایثارگران، دیدار با نخبگان و مدیران اجرایی استان، شرکت در جلسه هیئت دولت در استان بوشهر و همچنین انجام گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم از طریق شبکه استانی خواهد بود.



