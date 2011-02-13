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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

دانشگاه پیام نور اعلام کرد:

مینی بوس سانحه دیده دانشجویان مرکزی 55 سرنشین داشت!

مینی بوس سانحه دیده دانشجویان مرکزی 55 سرنشین داشت!

دانشگاه پیام نور ضمن پیام تسلیتی که در پی کشته شدن 9 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستانهای استان مرکزی صادر کرده است اذعان داشته که مینی‌بوس حامل دانشجویان 55 سرنشین داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دانشگاه پیام نور بر روی پایگاه اینترنتی این دانشگاه اعلام کرد: "تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های استان مرکزی جهت حضور در همایش مهدویت عازم شهر قم بودند که در مسیر حرکت دچار سانحه شده و جان باختند. این سانحه وقتی رخ می‌دهد که یک تریلی حامل بار دچار انحراف کامل شده و وارد جاده مقابل می‌شود و به مینی بوس حامل دانشجویان برخورد می‌کند."

دانشگاه پیام نور اعلام کرد: "آمار اولیه نشان می‌دهد که از 55 نفر دانشجویی که در مینی بوس بودند 9 نفر از این دانشجویان فوت شده و 6 نفر نیز به شدت زخمی شده‌اند که حالشان خیلی هم مساعد نیست."
 

 
رئیس دانشگاه پیام نور در پیام تسلیت به مناسبت درگذشت تعدادی از دانشجویان این دانشگاه در سانحه رانندگی، عمق این فاجعه را عمیق اعلام کرده و از خداوند منان عروج شهادت گونه دانشجویان را به محضر حضرت بقیه الله و رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده های داغدار آنها و جامعه علمی دانشگاهی کشور علی الخصوص دانشگاهیان دانشگاه پیام نور کل کشور تسلیت گفته است.
کد مطلب 1252695

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